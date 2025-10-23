L'iPhone 18 bénéficierait du NFC étendu avec la norme 15

Le NFC Forum a dévoilé la Certification Release 15 (CR15), qui améliore la portée maximale de lecture des appareils NFC. Cette certification, conforme à la spécification NFC Release 15 introduite plus tôt cette année, nous donne un aperçu d'une nouveauté potentielle de l'iPhone 18.

Quels changements avec la CR15 ?

La CR15 permet désormais la certification pour des portées de lecture allant jusqu'à 20 mm — quadruplant ainsi la limite précédente de 5 mm. Selon le NFC Forum, cette augmentation simplifie les connexions en réduisant le besoin d'un alignement précis, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale. Les futurs modèles d'iPhone 18 et d'Apple Watch 12 pourraient intégrer cette portée de 20 mm.

Concrètement, ce changement pourrait fluidifier l'accès aux systèmes compatibles NFC, tels que les chambres d'hôtel, les portes d'entrée de maison (comme la Aqara U200 à -30 % sur Amazon), les portières de voiture et plus encore — depuis une plus grande distance. Le NFC alimente des actions rapides sans contact, comme le déverrouillage de portes HomeKit à l'approche ou l'utilisation de clés numériques d'hôtel dans Apple Cartes. Avec la portée étendue, ces interactions deviendraient plus confortables.



L'augmentation de 15 mm de la portée éliminerait la question de l'alignement, tout en conservant une sécurité supérieure aux technologies à plus longue portée comme le Bluetooth ou l'Ultra Wideband. Des appareils certifiés à 20 mm pourraient arriver sur le marché dans les prochains mois, les processus de test et d'approbation étant désormais opérationnels. Les grands acteurs, dont Apple et Google, membres du NFC Forum, ont probablement contribué à cette avancée de la spécification.



Qui y croit pour l'iPhone 18 et ses frères, dont le très attendu iPhone 18 Fold ?

