Le photographe Tyler Stalman a testé l’iPhone Air

Le photographe Tyler Stalman a publié son avis détaillé sur l’appareil photo de l’iPhone Air, quelques semaines après avoir testé les iPhone 17 et 17 Pro. Voici les éléments à retenir pour ceux qui hésitaient sur ce point.

Un capteur de qualité mais limité

Lors de l’événement « Awe Dropping » de septembre dernier, Apple a vanté l'avancée technologique que représentait l'iPhone Air, avec son design ultra fin (et ses concessions). Parmi les atouts, la firme a expliqué que la caméra arrière unique de l’iPhone Air comme offrant « quatre objectifs dans votre poche » — un setup 26 mm, 28 mm, 35 mm et 52 mm.

Stalman a rigoureusement testé ces affirmations, révélant comment l’iPhone Air se compare à l’iPhone 17 Pro et mettant en lumière les forces et les limites de son design à caméra unique multi-focale. Pratiquement identique en 1x (avec une petite réserve)Stalman n’a constaté aucune différence notable dans les clichés 1x de l’iPhone Air par rapport à ceux de l’iPhone 17 Pro. La seule subtilité ? Un léger étalement du texte près des bords du cadre — mais il est à peine visible sauf en zoomant. Comme l’explique Stalman :

On dirait un étrange artefact qui ne paraît pas très visible. Je ne veux donc pas trop insister là-dessus, mais je l'ai trouvé. Je veux donc m'assurer que vous en êtes conscient.

Voici les points faibles de l'appareil photo :

Distance de mise au point minimale : L’iPhone Air est en retrait par rapport au 17 Pro, rendant les gros plans plus délicats.

: L’iPhone Air est en retrait par rapport au 17 Pro, rendant les gros plans plus délicats. Pas de macro dédié : Vous manquerez la photographie macro ultra-nette pour les sujets très proches.

: Vous manquerez la photographie macro ultra-nette pour les sujets très proches. Absence de téléobjectif : Les utilisateurs quotidiens ne le remarqueront pas, mais les portraits et sujets distants en pâtissent.

: Les utilisateurs quotidiens ne le remarqueront pas, mais les portraits et sujets distants en pâtissent. Pas de support ProRAW ou Apple Log

Vitesses de transfert USB 2 uniquement (contre USB 3 sur 17 Pro)

Les deux derniers points sont des fonctionnalités de niveau professionnel qui ne visent pas le public cible de l’iPhone Air, « mais en tant que photographe pro, ce sont celles qui m’ont manqué », explique-t-il.

Au-delà des photos : Vidéo, audio et caméra frontale

Fidèle à lui-même, la revue de Tyler Stalman explore l’enregistrement vidéo, la qualité audio et la nouvelle fonctionnalité Center Stage de la caméra frontale de l’iPhone Air — avec des conseils pratiques pour une utilisation réelle. Si la vidéo est moins performante, notamment du fait du manque de certains modes (cinématique, action), le reste est bon.



Voici son test vidéo :

En clair, si vous êtes très axé sur la photo, ne prenez pas l'iPhone Air. Sinon, il suffit largement pour 99 % des clients.