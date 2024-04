Clicks : un clavier physique pour iPhone (màj)

Vous êtes nostalgique de l'époque des téléphones avec un vrai clavier ? Clicks Technology à la solution pour vous et propose un accessoire qui ajoute un clavier physique à l'iPhone. Encore mieux, il permet d'effectuer des raccourcis comme sur Mac grâce à l'ajout de la touche command.

Un air de BlackBerry

Une société connue sous le nom de Clicks Technology va bientôt commercialiser un objet insolite, un clavier physique pour l'iPhone. Non, vous ne rêvez pas, Clicks est un accessoire qui entoure l'iPhone comme une coque classique, mais ajoute également un clavier physique connecté au port Lightning/USB-C. Pas besoin de retirer l'étui, il se recharge en même temps que l'iPhone.



Pour vendre son projet, la société cite les avantages d'avoir un Clicks sur son iPhone. Plus d'espace sur l'écran (exit le clavier virtuel), une précision de frappe accrue et des raccourcis claviers comme sur Mac. Les touches sont bien évidemment rétroéclairées pour une utilisation de nuit et le MagSafe est de la partie.

L'entreprise indique qu'elle a fait son maximum pour que ce ne soit pas un objet qui encombre votre quotidien. Par exemple, les précédents concepts nécessitaient une batterie, ce qui pour le coup est assez handicapant à l'usage. Le seul objectif ici, ajouter un clavier physique sur un iPhone sans les côtés négatifs. Clavier QWERTY malheureusement pour nous autres européens et il semble peu probable qu'une version AZERTY sorte un jour.



Trois variantes seront disponibles au lancement, une avec un connecteur Lightning pour l'iPhone 14 Pro et deux autres pour les iPhone 15 Pro et Pro Max en USB-C. Deux couleurs au choix, un "jaune Snapchat" ou un gris-bleu plus classique. D'autres couleurs sont prévues dans quelques mois. Un prix fixe de 139 $ et une disponibilité dès le 1ᵉʳ février 2024.





Dans un courriel envoyé aux clients qui se sont inscrits, l'entreprise a déclaré que la version iPhone 15 Pro du clavier commencera à être expédiée aux clients du monde entier le 15 avril. Sur le site de Clicks, les versions iPhone 15 Pro Max et iPhone 14 Pro Max du clavier devraient être expédiées respectivement fin avril et en mai.