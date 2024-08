iOS 17.5 ajoute un mode réparation dans Localiser d'Apple

Avec iOS 17.5, Apple ajoute une fonctionnalité « État de réparation » qui permet d'envoyer un iPhone en réparation sans désactiver "Localiser" et "Protection en cas de vol". La quatrième version bêta d'iOS 17.5 publiée hier soir ajoute une option « Supprimer cet appareil » pour tous les appareils de la fonction Localiser, appelé "Find My" en anglais, et son utilisation avec un iPhone place ce dernier dans le nouvel état de réparation.

Plus de souplesse pour les clients

À l'heure actuelle, pour envoyer un iPhone à Apple (ou tout autre réparateur agréé) afin qu'il soit réparé, il faut désactiver l'option Localiser, car l'entreprise indique qu'elle « pourrait ne pas être en mesure » de réparer les appareils dont l'option reste activée. Ce faisant, la "Protection en cas de vol", "Activation Lock" en anglais, se voit également désactivée. C'est pourtant une importante fonction de sécurité antivol qui empêche l'utilisation d'un iPhone avec un autre identifiant Apple.

Apple utilise actuellement la fonction « Localiser » et la « Protection en cas de vol » pour s'assurer que la personne qui envoie un appareil en réparation en est réellement propriétaire et qu'il ne s'agit pas d'un appareil volé. Mais justement, un iPhone envoyé en réparation avec la fonction de localisation désactivée ne peut pas être suivi et n'est pas, par définition, protégé contre le vol. Par conséquent, s'il est perdu ou volé à un moment donné au cours du processus de réparation, le client n'a aucun moyen de le trouver. La désactivation de la fonction « Recherche » présente également un inconvénient pour la protection des appareils volés, car il faut attendre une heure pour désactiver la fonction « Recherche », ce qui peut s'avérer gênant pour les réparations.



La nouvelle option "préparer en vue de sa réparation" laisse donc le réseau "Localiser" activé, de sorte que la protection contre le vol reste activée et que l'iPhone continue d'être localisable avec le service d'Apple pendant la réparation. Lorsqu'il est activé, l'appareil en état de réparation porte une étiquette « Prêt pour la réparation ». Le texte indique : « Cet appareil reste entièrement fonctionnel en état de réparation », avec une petite icône de stéthoscope.

Une option limitée à l'iPhone

Pour l'instant, l'utilisation de l'option qui apparait au top sur « Supprimer cet appareil » semble être limitée à l'iPhone. L'utilisation de cette option sur d'autres appareils tels que l'iPhone, le Mac ou l'Apple Watch affiche un avertissement indiquant que la fonction supprimera l'appareil du compte Apple ID, ce qui permettra à quelqu'un d'autre de l'utiliser. Mais en cas d'absence de connexion sur l'iPhone, vous n'aurez pas non plus l'option.



Le mode "réparation" n'est pas encore complètement développé, mais nul doute qu'Apple lancera une fonctionnalité aboutie avec la version finale d'iOS 17.5 à venir ce mois-ci.