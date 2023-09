Final Fantasy VII Ever Crisis ajoute un chapitre avec le jeune Sephiroth

Final Fantasy VII : Ever Crisis, le jeu "best-of" de FF7 de Square Enix, a reçu sa première mise à jour majeure pour iOS et Android après son lancement mondial. Cette version introduit un chapitre original exclusif, "The First Soldier", avec le jeune Sephiroth jouable, offrant aux amateurs d'un des plus mythiques RPG une expérience de jeu unique. En plus de ce nouveau chapitre, la mise à jour inclut le support d'un événement spécial, avec un tirage au sort garanti d'une arme 5 étoiles exclusivement pour Sephiroth, disponible jusqu'au 12 octobre.

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS bientôt sur PC

Outre ce premier DLC gratuit, le studio nippon a également révélé que le jeu est en cours de développement pour Steam, ce qui permettra de synchroniser la progression entre les plateformes mobiles et PC.



Pour mémoire, malgré son modèle économique assez rude pour les joueurs qui ne payent pas, FF7 Ever Crisis était notre JEU de la semaine à sa sortie en début de mois.

Un melting-pot des meilleurs opus de Final Fantasy 7, avec des graphismes modernisés, des personnages toujours aussi emblématiques et surtout des combats en solo ou à plusieurs dantesques. Revivre le bonheur de trouver des Materia, d'invoquer des sorts et de progresser est possible avec FF 7 Ever Crisis. On aurait en revanche préféré payer une fois 20€ et avoir une expérience premium... tout comme le support des manettes.

Les joueurs peuvent télécharger Final Fantasy VII : Ever Crisis sur l'App Store pour iOS et se préinscrire sur Google Play pour Android, car le titre n'est toujours pas disponible pour tous les téléphones au robot vert.

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY VII EVER CRISIS