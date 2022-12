Square Enix repousse la bêta de Final Fantasy 7 Ever Crisis (+ nouveau trailer)

À l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII, Square Enix avait annoncé beaucoup de nouveaux jeux, dont FF 7 Ever Crisis. Quelques temps après, l'éditeur nippon avait parlé d'une bêta, chose que l'on attend toujours.



La bêta fermée de Final Fantasy VII Ever Crisis devait avoir lieu cette année, mais Square Enix l'a reportée à l'été 2023 sur iOS et Android. Si vous n'avez pas suivi l'évolution de Final Fantasy Ever Crisis, il s'agit d'un RPG mobile qui vise à couvrir la chronologie complète de Final Fantasy VII, y compris les jeux secondaires. Il est également censé proposer un nouveau contenu scénaristique par-dessus tout cela.

Final Fantasy VII Ever Crisis en bêta en 2023

Aujourd'hui, parallèlement à l'annonce du report du test de la bêta fermée, Square Enix a révélé une toute nouvelle bande-annonce de Final Fantasy VII Ever Crisis. Demain, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion sortira sur toutes les consoles et sur PC sous forme de remasterisation du titre paru sur PSP. Peut-être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur Ever Crisis dans la foulée...



En attendant, regardez le nouveau trailer de Final Fantasy VII Ever Crisis ci-dessous :

Final Fantasy Ever Crisis sera un jeu gratuit, et le test de la bêta fermée est donc maintenant prévu pour l'été 2023. Espérons que FF7 Ever Crisis restera plus longtemps sur iOS et Android que Final Fantasy VII The First Soldier qui sera bientôt abandonné, un an après sa sortie mondiale. C'était pourtant un bon titre, bien que déséquilibré par le modèle économique choisi.



Le potentiel de Final Fantasy VII Ever Crisis est énorme, surtout avec une approche gratuite, et Square Enix a beaucoup à offrir aux fans de Final Fantasy VII, notamment Final Fantasy VII Rebirth qui sortira l'hiver prochain sur PS5 et la version Steam de Final Fantasy VII Remake, récemment publiée.

