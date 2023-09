Final Fantasy 7 Ever Crisis est disponible sur App Store !

Après des retards à répétition, Final Fantasy VII : Ever Crisis est enfin disponible pour les joueurs mobile. Signé de l'incontournable studio japonais Square Enix, il s'agit d'un petit événement qui reprend la trame scénaristique de l'ensemble des Final Fantasy VII à travers les spin-offs, les jeux principaux et autres dérivés. Après avoir été révélé au début de l'année 2021, Final Fantasy VII : Ever Crisis prend donc son envol sur iOS et Android.

Final Fantasy VII Ever Crisis est de sortie sur mobile

Revivez les moments les plus mémorables de FFVII et vivez l'aventure du jeune héros Sephiroth.



Découvrez les histoires classiques et nouvelles de l'univers de FFVII dans un style rétro combiné à des graphismes modernes magnifiquement rendus, facilement accessibles en déplacement. Faites équipe avec vos personnages préférés et personnalisez chacun d'entre eux avec des équipements et des armes emblématiques pour vaincre de puissants adversaires en mode solo ou coopératif.

Présenté dans sa version (presque) finale lors du Summer Game Fest en juin dernier, Final Fantasy VII : Ever Crisis avait commencé sa carrière sous la forme d'une bêta pour Android. Depuis, tous les problèmes ont été corrigés (espérons), avec de belles promesses pour les amateurs de RPG.



Regardez la bande-annonce de Final Fantasy VII : Ever Crisis ci-dessous :

L'objectif est de vous faire revivre les moments épiques des jeux FINAL FANTASY VII et CRISIS CORE en attendant du nouveau contenu. Dans l'univers de FINAL FANTASY VII, vous serez plongé dans l'histoire de Cloud Strife, un ancien SOLDAT d'élite devenu mercenaire, qui se voit offrir une opportunité inattendue. Il décide de prêter main-forte à une organisation rebelle anti-Shinra appelée Avalanche, sans se douter des péripéties épiques qui l'attendent.



Quant à CRISIS CORE, l'aventure se concentre sur Zack Fair, un jeune et talentueux membre de l'unité d'élite de la Shinra, SOLDIER. Cette histoire se déroule sept ans avant les événements de FINAL FANTASY VII. Vous suivrez les rêves et l'honneur de Zack, ainsi que le lien qui l'unit à Cloud.



L'ensemble est remarquablement réalisé avec des graphismes modernes et stylisés, empruntant l'esthétique polygonal du FF7 original. Les fans de longue date devraient être enchantés, car FFVII demeure l'un des meilleurs RPG du monde, même après plus de deux décennies depuis sa sortie sur la PS1. La joie de retrouver les combats utilisant la mécanique de l'Active Time Battle, la quête de Materias pour améliorer les capacités des héros, les invocations et autres éléments qui ont fait la renommée du titre original est indescriptible.



De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Square Enix envisage une promotion croisée entre Final Fantasy VII : Ever Crisis et le prochain jeu, Final Fantasy VII Rebirth, qui est prévu pour le début de l'année 2024 sur PS5.

Introducing the Game: Battle

Get hands-on with a smartphone-optimized Active Time Battle system inspired by the original FFVII.

With support features like Auto mode and Accelerated Mode, anyone can easily enjoy battles. #FF7EC #FF7EverCrisis #FF7 pic.twitter.com/01PVq85cV9 — FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) August 15, 2023

Attention toutefois, le lancement étant officiellement prévu pour demain, le 7 septembre, les joueurs ne peuvent que pré-télécharger le contenu du jeu. Il faut encore patienter quelques heures... Pour Android, tout se passe sur le Play Store. Pour iOS, c'est sur l'App Store :

Télécharger le jeu FINAL FANTASY VII EVER CRISIS