Legend of Keepers ajoute 3 DLC : Return Of The Goddess, Feed The Troll et Soul Smugglers

Après son lancement en mai dernier, Legend of Keepers est de retour avec une superbe mise à jour avec trois packs qui ajoutent une énorme profondeur à l'expérience. Le jeu de Goblinz Studio, porté sur mobile par Playdigious, est un mélange de roguelite et de gestion de donjon, soit un parfait représentant des donjons inversés.

Legend of Keepers se met à jour sur iOS et Android

NOUVEAUX MAÎTRES, NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS, NOUVEAUX MONSTRES !



Débloquez les trois DLC : Return Of The Goddess, Feed The Troll et Soul Smugglers. Achetez-les séparément, ou ensemble avec le pack DLC.

Les nouveaux packs DLC parus cette nuit sont Soul Smugglers. Return of the Goddess et Feed the Troll. Ils sont disponibles dans Legend of Keepers sous forme d'achats intégrés au prix de 1,99 € chacun ou d'un pack des trois au prix de 3,99 €.



Ces extensions ajoutent de nouvelles missions, des artefacts, des pièges, des monstres, un nouveau maître, et plus encore. Vous trouverez le détail des contenus juste après.

Return Of The Goddess

Nouveau Maître : Déesse

5 missions

3 Sarcophages

10 monstres Momies

3 pièges

5 artéfacts

Feed The Troll

Maître Chaman

5 missions

10 monstres Esprits

Mécanique de jeu exclusive

3 Conjurations

3 pièges

5 artefacts

Soul Smugglers

Maître Seigneur Squelette

5 missions

10 monstres Psychopompes

Mécanique de jeu exclusive

Nouvelle promotion

3 pièges

5 artefacts

Ce jeu original est donc un digne représentant des "donjons inversés" avec une touche de gestion en prime. Mention spéciale à la réalisation graphique qui un modèle du genre, ainsi qu'à l'humour omniprésent. Vite, à vos téléchargements !

