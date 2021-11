PUBG: New State a rapporté 2,6 M$, PUBG Mobile dépasse les 7 milliards

Début novembre, Krafton a officiellement lancé PUBG: New State sur iOS et Android dans plus de 200 pays. Un jeu spécifique au mobile qui se positionne comme une alternative plus moderne que son ainé.



Comme le rapporte Sensor Tower, les données statistiques issues indiquent que le jeu a généré 2,6 millions de dollars sur l'App Store et Google Play au cours de sa première semaine. Mais ce n'est rien comparé au monstre qu'est PUBG Mobile.

PUBG: NEW STATE démarre fort

Sans surprise, ce sont les joueurs américains qui ont été les plus gros contributeurs, suivis de près par ceux du Japon. Enfin, et là c'est étonnant, ce sont les turques qui ferment la marche du podium.



Le titre exclusif aux smartphones et tablettes fait suite au jeu de bataille royale original de Krafton et a dépassé les 20 millions de téléchargements au cours de ses cinq premiers jours. En comparaison, PUBG Mobile avait atteint 28 millions de téléchargements lors de son lancement.



Bien évidemment, tout le monde s'y attendait puisque New State a été l'un des jeux mobiles les plus attendus cette année, avec plus de 50 millions de précommandes avant son lancement. Il y a quelques jours, Krafton a également révélé que PUBG: New State avait accumulé plus de 40 millions de téléchargements dans le monde depuis le 10 novembre.



Pour célébrer cette étape, New State offre d'ailleurs aux joueurs diverses récompenses en jeu.

PUBG Mobile n'est pas mort

Avec tout cela, vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu l'original, PUBG: Mobile. Et bien le jeu de Tencent n'est pas mort, loin de là, puisqu'il vient de dépasser les 7 milliards de dollars de recette, ce qui en fait le quatrième jeu mobile le plus rentable de tous les temps. Un chiffre fou qui est accompagné d'un autre montant : 8,1 millions de dollars par jour. Oui, vous avez bien lu, le Battle Royale disponible sur iOS et Android est un cash-machine hors-norme, certainement aidé par l'éviction de Fortnite il y a maintenant plus d'un an.

