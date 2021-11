PUBG Mobile 1.7 apporte la collaboration avec Arcane

Maintenant que PUBG: New State a été lancé sur iOS et Android, on aurait pu penser que PUBG Mobile aurait été laissé de côté. Il n'en est rien et le jeu original continue de recevoir des mises à jour de contenu et des corrections avec le grand patch 1.7 d'aujourd'hui. La taille du téléchargement de PUBG Mobile v1.7 est de 1,68 Go sur iOS et de 690 Mo sur Android.

PUBG MOBILE rencontre le monde de League of Legends

Les points forts de cette version 1.7 sont le nouveau Monde Miroir où deux dimensions fusionnent. Vous pouvez vous battre en tant que héros de l'Arcane de League of Legends, notamment Jinx, Caitlyn, Vi, Jayce et bien d'autres, avec de nouvelles armes et compétences. Le cinquième mois du Royale Pass : le royaume des miroirs sera également disponible du 19 novembre au 19 décembre. Les modes Vikendi, Metro Royale, Runic Power et autres, sont de retour.



Regardez la bande-annonce de PUBG Mobile Arcane ci-dessous :

Metro Royale revient le 22 novembre tandis que Survive Till Dawn arrive le 25 et sera disponible du jeudi au samedi. Les autres modes seront disponibles pendant le reste du mois. Hormis le nouveau Pass Royale et la collaboration Arcane, cette mise à jour apporte des modifications de combat pour les fusils Marskman, le DP28, une nouvelle fonctionnalité de Portage, une présentation améliorée des informations en match, des améliorations de l'écran de téléchargement, et plus encore comme des réglages de boutons personnalisés améliorés.



Jouez-vous encore régulièrement à PUBG Mobile ou êtes-vous déjà passé sur PUBG : New State sur iOS et Android ? Sachez que PUBG compte désormais 1 milliard de joueurs...

Télécharger le jeu gratuit PUBG MOBILE: Arcane