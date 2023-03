La collaboration entre Among Us et Destiny 2 apporte le gardien du Cosmicube

Ce mercredi, Innersloth a publié la toute dernière mise à jour pour Among Us avec la version 2023.2.28. Outre les corrections habituelles, la nouvelle application apporte une collaboration avec Destiny 2 de Bungie. La mise à jour ajoute le "gardien du Cosmicube" pour une durée limitée.

Among Us X Destiny 2

Le DLC est disponible dès maintenant dans la boutique du jeu. La mise à jour améliore également l'interface des publicités, renomme le mode Freeplay en "Practice", et plus encore. Tous les détails de la collaboration avec Bungie sont ci-dessous. Voici toutes les nouveautés de la version 2023.2.28 :

La collaboration entre les Gardiens et Bungie pour le Cosmicube est arrivée ! Rendez-vous dès maintenant dans la boutique du jeu pour réclamer le contenu additionnel.

Les pubs ont un nouveau look plus chic.

L'option "Freeplay" s'appelle désormais "Practice".

Nouvelles icônes mises à jour pour les rapports de joueurs et les familiers.

Les familiers ne révèlent plus la position d'un ingénieur lorsqu'il se défoule.

L'ange gardien ne peut plus protéger les membres de l'équipage lorsque les communications sont sabotées.

Les métamorphes ne sont plus bannis du match lorsqu'ils tentent de se transformer en un joueur qui a quitté le match.

Les Shapeshifters ne sont plus considérés comme des Crewmate Ghosts dans les matchs avec 2 Impostors ou plus.

Le premier impostor éjecté devient désormais un impostor fantôme, et non plus un coéquipier fantôme.

Les coéquipiers peuvent gagner un match en accomplissant des tâches même après l'éjection du premier imposteur dans un match à 2 imposteurs ou plus.

Les joueurs ne peuvent plus voir les joueurs qui sautent des conduits d'aération et se téléportent à la cafétéria lorsqu'une réunion d'urgence est déclenchée.

Polus - Les portes horizontales supérieure et inférieure de décontamination peuvent désormais être ouvertes.

L'administrateur indique désormais l'emplacement des cadavres

Le gardien du Cosmicube est disponible pour 3 500 haricots, la monnaie du jeu. Il est disponible dès maintenant et jusqu'au 30 mai. Cette collaboration intervient alors que Bungie a publié plus tôt dans la journée l'extension majeure "Destiny II Lightfall" sur PC et sur console.



Si vous n'avez pas encore testé Among Us, il est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il est également jouable sur Nintendo Switch et sur Steam. Il a été élu meilleur jeu de l'année 2020.

Télécharger le jeu gratuit Among Us!