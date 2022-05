PUBG Mobile passe enfin en version 2.0 avec la collaboration Evangelion

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

La mise à jour majeure 2.0 de PUBG Mobile est enfin disponible dans le monde entier sur iOS et Android, un peu plus de quatre ans après les débuts du Battle Royale sur nos smartphones. Cette mise à jour apporte une nouvelle grande collaboration, une énième refonte de la carte, le mois du Royale Pass, des améliorations de sécurité, et bien plus encore que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous.

PUBG fait équipe avec Evangelion

Regardez la vidéo complète de présentation de PUBG Mobile 2.0 ci-dessous :

À partir du 14 mai, la collaboration PUBG Mobile / Evangelion commencera à apporter du contenu de l'anime comme des anges et un événement spécial. La carte Livik voit une énorme refonte aujourd'hui des zones urbaines changeantes, un nouveau véhicule, et plus encore. Avec cette nouvelle révision de la carte, une zone dorée riche en ressources apparaîtra dans une zone urbaine aléatoire de la carte, donnant aux joueurs beaucoup plus de fournitures et incluant quelques mini-jeux permettant de diversifier le gameplay. Les voici en détails :

Caisses et cartes au trésor aléatoires : Les caisses remplies d'équipement et d'objets apparaîtront désormais de manière aléatoire sur la carte, ce qui vous permettra de trouver de meilleurs approvisionnements plus rapidement. Les cartes au trésor vous aideront également à localiser rapidement les caisses de ravitaillement à proximité. Baies sauvages : Consommez des baies sauvages pour faire le plein d'énergie et rester plus longtemps sur le champ de bataille. Défi foot : Blomster a maintenant un terrain de foot spécial. Utilise tes talents de viseur pour marquer des buts et obtenir des récompenses BP. Salle de stockage : Un lot d'armes à feu a été stocké à l'intérieur de l'aqueduc. Utilisez des armes à feu ou des explosifs pour percer les murs et vous en emparer. Zipline : Approchez-vous de la nouvelle tyrolienne et attachez-vous à elle pour atteindre la plate-forme de l'autre côté. C'est un excellent moyen d'évasion, surtout lorsque vous êtes coincé dans la zone bleue ou entouré d'ennemis.

Dès le 19 mai, la nouvelle saison du mois du Royale Pass débutera sous la forme de la saison 6 du cycle 2, avec des parachutes, des lunettes, des masques et d'autres objets à thème, ainsi que des modifications du système de niveaux. Un système connu par les joueurs qui permet, là aussi, d'amener de la variété.



Si vous n'avez pas joué à PUBG Mobile depuis un moment ou si vous êtes passé à New State Mobile, c'est le moment idéal pour s'y remettre avec une mise à jour massive. Nous sommes curieux de voir comment PUBG Mobile évoluera cette année avec New State qui est arrivé récemment.



La taille du téléchargement est de 780 Mo sur Android et de 1,9 Go sur iOS. Elle devrait être disponible pour tous avant le 13 mai via un déploiement progressif sur tous les stores. Vous pouvez télécharger PUBG Mobile gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android, surtout que Fortnite n'existe plus sur les deux magasins...

