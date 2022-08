Assassin’s Creed débarque dans PUBG New State sur mobile !

Annoncé le mois dernier, la collaboration entre Ubisoft et Krafton est désormais disponible sur Android et iOS. La mise à jour 0.9.37 d'août comprend des objets cosmétiques, l'ouverture des NEW STATE Labs et bien plus encore que l'on va découvrir ensemble. Pour mémoire, il s'agit d'un jeu à part tiré de la licence PUBG.

NEW STATE Mobile accueille Assassin's Creed

- Événement de collaboration Assassin’s Creed

- Nouvelle arme : Lynx AMR

- Saison 4 de la Battle Royale

- Pass Survivant : Vol. 10

Dans le cadre d’un partenariat avec la licence Assassin's Creed d'Ubisoft, les joueurs peuvent se lancer sur le champ de bataille avec des tenues emblématiques de la série et obtenir des objets et des récompenses sur le thème des héros de la saga, dont le fameux Ezio Auditore. De plus, la mise à jour de ce mois-ci comprend le lancement des NEW STATE Labs, un nouveau fusil de précision et l’arrivée du Survivor Pass Vol. 10.

Toutes les nouveautés de New State en août 2022

Voici le résumé des nouveautés majeures de PUBG New State :

Maîtrisez l'art de la furtivité sur le champ de bataille : la collab avec la licence la plus vendue d'Ubisoft, Assassin's Creed, est en ligne sur NEW STATE MOBILE et sera disponible jusqu'au 22 septembre. Durant l’événement, les joueurs peuvent obtenir les tenues complètes de deux personnages iconiques de la série à succès : Ezio Auditore da Firenze, personnage bien connu des fans depuis Assassin's Creed II, et Shay Patrick Cormac tiré d’Assassin's Creed : Rogue. Les joueurs peuvent également obtenir plus de 30 costumes, skins d'armes et objets uniques sur le thème d'Assassin's Creed grâce à des événements à durée limitée et des caisses de ravitaillement spéciales.

: la collab avec la licence la plus vendue d'Ubisoft, Assassin's Creed, est en ligne sur NEW STATE MOBILE et sera disponible jusqu'au 22 septembre. Durant l’événement, les joueurs peuvent obtenir les tenues complètes de deux personnages iconiques de la série à succès : Ezio Auditore da Firenze, personnage bien connu des fans depuis Assassin's Creed II, et Shay Patrick Cormac tiré d’Assassin's Creed : Rogue. Les joueurs peuvent également obtenir plus de 30 costumes, skins d'armes et objets uniques sur le thème d'Assassin's Creed grâce à des événements à durée limitée et des caisses de ravitaillement spéciales. Le NEW STATE Labs est ouvert aux expérimentations : NEW STATE Labs est désormais ouvert et est conçu pour fournir du contenu expérimental aux joueurs afin qu'ils puissent découvrir de nouveaux ajustements et fonctionnalités du jeu avant tout le monde. La première fonctionnalité test du laboratoire se nomme Akinta: Bounty Royale, un projet qui implique de concourir pour un prix au lieu de faire appel à des compétences de survie pures. Ce projet sera accessible jusqu'au 22 septembre. 36 joueurs maximum peuvent participer à un match en mode escouade à la troisième personne sur la nouvelle carte, Akinta. Une série de tickets de jeu a été offerte à une sélection de joueurs et d'autres peuvent également participer au projet en recevant un ticket d'invitation. Ces tickets d'invitation peuvent être obtenus auprès des participants déjà sélectionnés ou gagnés lors d'événements communautaires.

: NEW STATE Labs est désormais ouvert et est conçu pour fournir du contenu expérimental aux joueurs afin qu'ils puissent découvrir de nouveaux ajustements et fonctionnalités du jeu avant tout le monde. La première fonctionnalité test du laboratoire se nomme Akinta: Bounty Royale, un projet qui implique de concourir pour un prix au lieu de faire appel à des compétences de survie pures. Ce projet sera accessible jusqu'au 22 septembre. 36 joueurs maximum peuvent participer à un match en mode escouade à la troisième personne sur la nouvelle carte, Akinta. Une série de tickets de jeu a été offerte à une sélection de joueurs et d'autres peuvent également participer au projet en recevant un ticket d'invitation. Ces tickets d'invitation peuvent être obtenus auprès des participants déjà sélectionnés ou gagnés lors d'événements communautaires. Le Lynx AMR rejoint l'arsenal des fusils de précision : un nouveau fusil de précision, le Lynx AMR, est prêt à se déchaîner dans NEW STATE MOBILE. Cette arme utilise des munitions 50 BMG et peut être obtenu à partir de colis de soutien sur toutes les cartes. Il peut également apparaître dans l’armurerie du commissariat de Chester, à Troi. Les joueurs doivent se méfier du Lynx AMR car il inflige les plus lourds dégâts parmi les fusils de précision et est extrêmement efficace sur les ennemis et les véhicules adverses à longue distance. Après avoir tiré les 10 balles préchargées, l’arme ne peut pas être rechargée et servira uniquement pour son emplacement de lunette de visée.

: un nouveau fusil de précision, le Lynx AMR, est prêt à se déchaîner dans NEW STATE MOBILE. Cette arme utilise des munitions 50 BMG et peut être obtenu à partir de colis de soutien sur toutes les cartes. Il peut également apparaître dans l’armurerie du commissariat de Chester, à Troi. Les joueurs doivent se méfier du Lynx AMR car il inflige les plus lourds dégâts parmi les fusils de précision et est extrêmement efficace sur les ennemis et les véhicules adverses à longue distance. Après avoir tiré les 10 balles préchargées, l’arme ne peut pas être rechargée et servira uniquement pour son emplacement de lunette de visée. Survivor Pass Vol. 10 : la mise à jour d'août introduit un nouveau Survivor Pass centré sur le hacker, Shy-D, de la faction Dream Runner dans NEW STATE MOBILE. En terminant toutes les missions scénarisées, les joueurs peuvent récupérer gratuitement tous les costumes et les masques de Shy-D. Les joueurs qui achètent la mise à niveau vers un Pass Premium peuvent obtenir le set de costumes "Dream Runner", des récompenses exclusives supplémentaires et une progression plus rapide.

La mise à jour d'août de New State est jouable dès maintenant pour les utilisateurs sur iOS et Android. Qui joue régulièrement à New State ?

Télécharger le jeu gratuit NEW STATE Mobile