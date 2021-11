Le nouveau PUBG New State est disponible sur iPhone, iPad et Android !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Les joueurs mobiles l'attendaient avec impatience, voici que PUBG New State est de sortie sur App Store. On ne présente plus le jeu PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) tant la renommée de celui qui a initié le style Battle Royale est importante dans le monde entier. Après avoir profité de la suppression de Fortnite sur iOS et Android, le géant Tencent propose désormais mieux que PUBG Mobile avec PUBG New State, un titre exclusivement créé pour les smartphones et tablettes.

Le trailer du nouveau Battle Royale :

PUBG: NEW STATE relance la guerre des Battle Royale sur mobile

Dans PUBG: NEW STATE, on reprend la recette classique avec 100 joueurs qui s'affrontent sur des cartes gigantesques jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un survivant. Pour cela, des armes, des cachettes et surtout de la technique et de la tactique.

Utilisez de l'équipement, des véhicules et des consommables pour faire face aux défis impitoyables d'un champ de bataille de plus en plus exigu... Votre objectif : devenir l'ultime survivant !

Pour convaincre les joueurs, le studio a réalisé un énorme travail sur le moteur de rendu avec des graphismes saisissants et ultra fluides grâce à la nouvelle technologie Global Illumination. Regardez les captures du jeu et surtout la vidéo qui permet d'avoir un aperçu du jeu.

Concernant le gameplay, les développeurs ont tout fait pour rendre les joutes plus réalistes et plus dynamiques que jamais. Pour y parvenir, les petits gars du studio ont ajouté les esquives, les déploiements de drones, les nouveaux véhicules et les demandes de renforts, ainsi que des objectifs qui peuvent inverser la tendance au dernier moment. Tout cela sans oublier la personnalisation des personnages et de leurs joujous grâce à des kits qui seront de plus en plus nombreux avec le temps. On imagine que le free-to-play sera rentable grâce à cette partie qui fait craquer bon nombre de joueurs sur la plupart des jeux en ligne gratuits. N'oublions pas de mentionner de nouvelles cartes comme la très attendue TROI.



"Le seul et unique successeur, sur mobile, de la version PC originale de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS" dixit Tencent.



Foncez pour découvrir PUBG: New State sur iPhone, iPad et Android.

Télécharger le jeu PUBG: NEW STATE