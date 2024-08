Alien: Isolation propose désormais deux missions gratuites sur iOS

1 com

Bonne nouvelle pour les joueurs puisque l'excellent Alien Isolation change légèrement de modèle économique pour proposer deux missions gratuites avant de passer à la caisse. Une bonne idée pour permettre aux joueurs de tester avant de débourser 15,99 € pour la totalité de l'aventure. Auparavant, il fallait payer pour le télécharger.

Découvrez Alien: Isolation

• DEUX MISSIONS GRATUITES — Jouez gratuitement aux missions 1 et 2, puis débloquez le jeu complet et tous les contenus téléchargeables via un achat intégré unique.

Avec le passage à un in-app, les nouveaux joueurs ont donc droit à une version de démonstration d'Alien Isolation. Une fois les deux premières missions terminées, il faudra déverrouiller le reste. Ceux qui possèdent déjà le jeu ne verront aucun changement.



Regardez la nouvelle vidéo d'Alien : Isolation sur mobile ci-dessous :

Si vous êtes sur Android, l'éditeur Feral Interactive a confirmé que l'application reste payante comme avant, ce qui est un peu étrange. En tout cas, c'est l'occasion de reparler de ce magnifique titre qui a été le jeu du mois à sa sortie et surtout fait partie du top jeux mobiles de 2021.



Sur mobile, Alien Isolation reste l'un des plus beaux jeux de l'App Store, et son gameplay est parfaitement calibré, à la manette ou à l'écran tactile. Mieux, cette version mobile comprend les sept packs DLC pour 15,99 €, ce qui est un prix d'ami comparé à la version console. Il tourne même mieux que sur PS4.

En outre, les plus jeunes ne savent probablement pas que le jeu est inspiré du film iconique de Ridley Scott sorti en 1979.

Télécharger le jeu gratuit Alien: Isolation