L'énorme mise à jour 1.0 de Peglin est désormais disponible !

La très attendue mise à jour 1.0 de Peglin, le roguelike pachinko développé par Red Nexus Games, est désormais disponible sur iOS, Android et Steam, après ses récents débuts sur la Nintendo Switch. Cette mise à jour majeure apporte une multitude de nouveaux contenus et d'améliorations au jeu, notamment l'introduction des derniers niveaux Cruciball (17-20), qui ajoutent un défi substantiel à la fin du jeu.

Peglin passe enfin la première !

Voici la présentation de la version 1.0 par les développeurs :

Nous avons franchi une étape importante avec la sortie de la version 1.0 de Peglin ! Relevez le défi jusqu'au niveau 20 de Cruciball, combattez le nouveau miniboss Slime Hive et testez les reliques de boss rééquilibrées ! Cette version comprend également un grand nombre de corrections de bugs et d'améliorations. D'autres mises à jour sont à venir !

Outre les nouveaux niveaux, la mise à jour 1.0 inclut un nouveau miniboss de la forêt, une relique rondelette rare et des ajustements d'équilibrage significatifs qui affinent le gameplay, en particulier grâce à des changements dans le fonctionnement des piquets ternes et des mises à jour du taux de recherche dans le bestiaire.

Comme tout bon fan d'un titre officiellement lancé en 2023 sur mobile, nous attendions cette version qui ajoute de la profondeur au côté stratégique de Peglin. Mieux, le gameplay est plus équilibré et plus intéressant, ce qui est la meilleure manière de relancer l'intérêt pour le jeu. Mieux, Red Nexus Games a confirmé que d'autres mises à jour étaient prévues pour les prochains mois.



Pour ceux qui souhaitent découvrir le jeu, Peglin reste gratuit sur les plateformes mobiles, permettant aux nouveaux joueurs d'explorer sa combinaison unique de mécaniques de pachinko (mélange de flipper et de machines à sous) et d'éléments de roguelike. Le jeu est disponible en téléchargement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android. Grâce à son gameplay innovant, Peglin s'est rapidement imposé comme un titre phare de la scène des jeux indépendants.



À tester de toute urgence !

Télécharger le jeu gratuit Peglin