Feral annonce Alien: Isolation en décembre sur iOS et Android

C'était dans les tuyaux, Alien: Isolation va bel et bien être porté par Feral Interactive d'ici la fin de l'année. En fait, le jeu de survival horror de SEGA et Creative Assembly arrivera sur mobile avec tous les DLC inclus dans une version premium le 16 décembre prochain.



Alien: Isolation se prépare à effrayer les joueurs mobiles

Après l'arrivée de la version Nintendo Switch, ce n'était qu'une question de temps avant d'avoir droit à une version mobile. Regardez le trailer d'Alien : Isolation ci-dessous :



Alien: Isolation est une vraie version premium sur iOS et Android puisqu'elle intègre les sept packs DLC du jeu original. Il s'agit de Last Survivor, Crew Expendable, et plus encore. Alien : Isolation sortira au prix de 14,99 $ sur les deux plateformes. Alors que les pré-enregistrements seront bientôt disponibles sur Android, vous pouvez dès à présent précommander Alien Isolation sur l'App Store pour iOS

Avant de quitter la Terre, Ellen Ripley a promis à sa fille Amanda de revenir pour fêter son 11e anniversaire. Elle n'a pas tenu sa promesse...



15 ans plus tard, Amanda Ripley apprend que la boîte noire du vaisseau de sa mère a été retrouvée. Amanda décide alors de se rendre sur la station spatiale Sébastopol pour percer le mystère de la disparition de sa mère... mais une fois à bord, elle doit faire face à une horreur inconnue.



Prise au dépourvu et sans équipement, la jeune femme devra déployer des trésors d'ingéniosité pour survivre au cœur d'un dédale labyrinthique de salles et de couloirs.



Voilà un jeu AAA qui devrait être bluffant sur les dernier iPhone 13 Pro et sur l'iPad Pro, surtout si le studio a prévu la compatibilité 120 Hz. Alien : Isolation prend également en charge les manettes, le clavier et la souris, ainsi que le gameplay complet sur écran tactile avec des options de personnalisation. Le tout avec le contenu complet, ce n'est pas donc pas un portage au rabais du jeu inspiré par le film Alien de Ridley Scott sorti en 1979.



Attention, Alien: Isolation nécessite iOS 14.8 mais surtout 11 Go d'espace libre pour installer le jeu de base et tous les packs de DLC gratuits. Pour éviter les problèmes d'installation, au moins 22 Go d'espace libre sont recommandés, incroyable sur mobile.



iPhone pris en charge :

iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus

iPhone X ou plus performant

iPhone SE (2020)



iPad pris en charge :

iPad mini 5 (2019) ou plus performant

iPad Air 3 (2019) ou plus performant

iPad 7 (2019) ou plus performant

iPad Pro (1re génération, 2016: 12.9")

iPad Pro (2e génération, 2017) ou plus performant

Télécharger le jeu Alien: Isolation