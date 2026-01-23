iPhone 18 Pro : la Dynamic Island raccourcie à 1,35 cm de long

Les rumeurs s’accordent désormais sur le fait que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient bénéficier d’une Dynamic Island nettement réduite. Un leaker connu vient de dévoiler ce qu’il affirme être ses dimensions exactes. Mais savez-vous combien mesure le composant actuel apparu sur l’iPhone 14 Pro ?

Une Dynamic Island plus discrète

Le leaker Ice Universe a déclaré cette nuit sur X que l’encoche Dynamic Island des modèles iPhone 18 Pro serait environ 35 % plus étroite que celle des iPhone 17 Pro (et des modèles précédents). Plus précisément, il évoque une largeur d’environ 13,49 mm (contre 20,76 mm actuellement) et a partagé un montage pour illustrer la différence.



Voici un aperçu de cette image (qu'on a un peu retravaillée car la Dynamic Island n'était même pas centrée) :

Un précédent rapport de The Information laissait entendre qu’Apple pourrait passer à un Face ID entièrement sous l’écran pour les iPhone 18 Pro, ne laissant qu’un simple poinçon pour la caméra frontale en haut à gauche. Cependant, les dernières informations indiquent que seul le flood illuminator du Face ID serait placé sous l’écran cette année. Résultat : Apple parviendra à réduire la taille de l’encoche en forme de pilule, mais sans la supprimer complètement.



Selon Ross Young, analyste très fiable sur les écrans, cette Dynamic Island plus petite devrait rester au programme au moins jusqu’en 2027, même sur l'iPhone XX. Un véritable écran totalement bord à bord et sans aucune encoche pourrait donc encore prendre plusieurs années.



Ice Universe a déjà livré plusieurs informations précises sur les dimensions et caractéristiques des iPhone par le passé, même s’il n’est pas infaillible.



Apple devrait présenter la gamme iPhone 18, dont les modèles Pro et le premier iPhone Fold, en septembre 2026. Comme toujours avec les fuites pré-lancement, ces informations restent à confirmer officiellement.