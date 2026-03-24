Si vous connaissez des personnes utilisant des appareils qui ne sont pas à jour sur les dernières versions des systèmes d’exploitation, pensez à les prévenir d’installer cette mise à jour de sécurité importante.

iOS 18.7.7 et macOS 15.7.5 : des correctifs de sécurité pour les appareils non compatibles iOS 26

Apple vient de publier iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7 et macOS Sequoia 15.7.5, des mises à jour exclusivement dédiées à la sécurité pour les appareils qui ne peuvent pas tourner sous iOS 26 ou macOS Tahoe.



Au programme : des correctifs pour des fuites mémoire au niveau du noyau ainsi que plusieurs failles dans WebKit, le moteur de rendu qui propulse Safari et tous les navigateurs tiers sur iOS. Ces vulnérabilités pouvaient permettre l’exécution de code arbitraire à distance, notamment via du contenu web malveillant. Aucune exploitation active n’est mentionnée pour ces variantes spécifiques, mais Apple recommande l’installation sans délai.

Cette mise à jour cible les iPhone XS, XR et la 7e génération d’iPad, soit les derniers modèles encore bloqués sur la branche iOS 18 depuis la sortie d’iOS 26 l’été dernier. Pour les utilisateurs de Mac sous Sequoia, macOS 15.7.5 apporte les mêmes correctifs en parallèle.



La mise à jour est disponible dès maintenant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.