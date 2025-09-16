AirPods Pro 3 : une fonction de localisation exclusive aux iPhone 17

Les nouveaux AirPods Pro 3 d'Apple débarquent ce vendredi 19 septembre avec plusieurs améliorations notables. Mais une fonction particulièrement utile ne sera accessible qu'aux propriétaires des tout derniers iPhone de la gamme 2025.

Une exclusivité réservée aux iPhone 17

Apple a intégré une version améliorée de la fonction "Localisation précise" dans les AirPods Pro 3, promettant une portée augmentée de 50% par rapport à la génération précédente. Cette amélioration permet de retrouver plus facilement ses écouteurs perdus, même cachés au fond du canapé grâce au haut-parleur intégré au boîtier.

Cependant, cette fonctionnalité optimisée ne sera pleinement exploitable qu'avec les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et le nouvel iPhone Air. Apple l'a discrètement précisé dans les notes techniques de sa page produit, créant ainsi une distinction claire entre les anciens et nouveaux modèles.

La puce U2 au cœur de l'innovation

Cette limitation s'explique par l'intégration de la nouvelle puce Ultra Wideband U2 dans le boîtier des AirPods Pro 3, remplaçant la puce U1 des AirPods Pro 2. Cette technologie de seconde génération nécessite apparemment une communication optimisée avec les puces équivalentes présentes dans les iPhone 17 pour délivrer ses meilleures performances.

Les possesseurs d'iPhone 15 et 16, pourtant équipés de la technologie Ultra Wideband, ne bénéficieront donc pas de cette amélioration. Apple maintient ainsi une stratégie d'écosystème qui encourage le renouvellement simultané de plusieurs appareils.

Cette approche illustre parfaitement la philosophie d'Apple : chaque nouveau produit tire le meilleur parti des innovations quand il est associé aux dernières technologies de la marque. Une incitation subtile mais efficace à l'upgrade complet.

