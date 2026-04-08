Choclift transforme votre iPhone en contrôleur intelligent pour Mac

choclift icone app ipa iphoneUne nouvelle app très prometteuse vient d’arriver sur l’App Store : Choclift. Créée par Phil Traut (@SpatiallyMe), elle permet d’ouvrir et de contrôler les applications de votre Mac directement depuis votre iPhone de façon intuitive et ludique. C’est une idée simple mais extrêmement efficace : votre iPhone devient une sorte de « télécommande intelligente » pour votre Mac, en complément de la souris, du clavier et du trackpad.

Encore une découverte iSoft !

Comment ça marche Choclift ?

Une fois l’application installée sur votre iPhone ET votre Mac (ils doivent être sur le même réseau Wi-Fi), Choclift affiche une interface personnalisable sur l’iPhone avec vos applications Mac favorites.

Les gestes sont très naturels :

  • Tap pour ouvrir une app
  • Swipe (à deux doigts) pour minimiser ou fermer
  • Drag & drop depuis l’iPhone vers le Mac pour ouvrir rapidement une app sur n’importe quel bureau

Vous pouvez aussi accéder rapidement à des utilitaires comme Mission Control ou Partage d'écran, ce qui est très pratique.

choclift app iphone

Les points forts de Choclift :

  • Interface fluide et agréable
  • Personnalisation complète (choix des apps, disposition)
  • Support portrait et paysage
  • Compatible avec Apple Vision Pro (via Mac Virtual Display)
  • Aucune donnée collectée (très respectueux de la vie privée)
  • Entièrement gratuit
choclift app mac iphone

Mon avis

Choclift est exactement le genre d’application tierce que l’on adore : elle résout un vrai petit problème du quotidien (passer rapidement d’une app à une autre sur Mac) de manière élégante et fun. L’expérience est surprenante de fluidité et donne vraiment l’impression d’avoir un « second écran » ou une extension naturelle de votre Mac.

C’est particulièrement utile pour :

  • Les personnes qui travaillent avec beaucoup d’applications ouvertes
  • Ceux qui utilisent leur Mac en mode bureau étendu
  • Les utilisateurs d’Apple Vision Pro avec écran virtuel

C’est encore une version 1.0, donc il y aura sûrement des améliorations (raccourcis, haptics personnalisables, etc.), mais le concept est déjà très réussi. Je dirais même que choclift est déjà INDISPENSABLE !

Si vous avez un Mac et un iPhone, je vous conseille fortement de l’essayer, c’est gratuit et ça vaut le coup d’œil !

Télécharger l'app gratuite choclift

choclift capture app ipa iphone
2 réactions

Alban (rédacteur)

@Tobias - iPhone premium : Faut remonter le souci au dev, il est très réactif sur X.

08/04/2026 à 15h34

Tobias - iPhone premium

Connexion impossible entre un iPhone 14 Pro Max et un MacBook Air M4.
Je rentre le code, j’appuie sur connexion et rien ne se passe. Tant pis.

08/04/2026 à 15h20

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