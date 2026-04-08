Choclift transforme votre iPhone en contrôleur intelligent pour Mac
- Alban Martin
- Il y a 1 heure
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Une nouvelle app très prometteuse vient d’arriver sur l’App Store : Choclift. Créée par Phil Traut (@SpatiallyMe), elle permet d’ouvrir et de contrôler les applications de votre Mac directement depuis votre iPhone de façon intuitive et ludique. C’est une idée simple mais extrêmement efficace : votre iPhone devient une sorte de « télécommande intelligente » pour votre Mac, en complément de la souris, du clavier et du trackpad.
Encore une découverte iSoft !
Comment ça marche Choclift ?
Une fois l’application installée sur votre iPhone ET votre Mac (ils doivent être sur le même réseau Wi-Fi), Choclift affiche une interface personnalisable sur l’iPhone avec vos applications Mac favorites.
Les gestes sont très naturels :
- Tap pour ouvrir une app
- Swipe (à deux doigts) pour minimiser ou fermer
- Drag & drop depuis l’iPhone vers le Mac pour ouvrir rapidement une app sur n’importe quel bureau
Vous pouvez aussi accéder rapidement à des utilitaires comme Mission Control ou Partage d'écran, ce qui est très pratique.
Les points forts de Choclift :
- Interface fluide et agréable
- Personnalisation complète (choix des apps, disposition)
- Support portrait et paysage
- Compatible avec Apple Vision Pro (via Mac Virtual Display)
- Aucune donnée collectée (très respectueux de la vie privée)
- Entièrement gratuit
Mon avis
Choclift est exactement le genre d’application tierce que l’on adore : elle résout un vrai petit problème du quotidien (passer rapidement d’une app à une autre sur Mac) de manière élégante et fun. L’expérience est surprenante de fluidité et donne vraiment l’impression d’avoir un « second écran » ou une extension naturelle de votre Mac.
C’est particulièrement utile pour :
- Les personnes qui travaillent avec beaucoup d’applications ouvertes
- Ceux qui utilisent leur Mac en mode bureau étendu
- Les utilisateurs d’Apple Vision Pro avec écran virtuel
C’est encore une version 1.0, donc il y aura sûrement des améliorations (raccourcis, haptics personnalisables, etc.), mais le concept est déjà très réussi. Je dirais même que choclift est déjà INDISPENSABLE !
I just launched a free App that lets you open Mac Apps…from your iPhone. And close them with a swipe. A much faster drag and drop. And a ton of more features in the pipeline.— Phil Traut ᯅ (@SpatiallyMe) April 7, 2026
It’s called choclift and you really should try it out. Available for free in the App Store for iOS and… pic.twitter.com/aADJLxcSpa
Si vous avez un Mac et un iPhone, je vous conseille fortement de l’essayer, c’est gratuit et ça vaut le coup d’œil !