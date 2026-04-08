Choclift transforme votre iPhone en contrôleur intelligent pour Mac

Une nouvelle app très prometteuse vient d’arriver sur l’App Store : Choclift. Créée par Phil Traut (@SpatiallyMe), elle permet d’ouvrir et de contrôler les applications de votre Mac directement depuis votre iPhone de façon intuitive et ludique. C’est une idée simple mais extrêmement efficace : votre iPhone devient une sorte de « télécommande intelligente » pour votre Mac, en complément de la souris, du clavier et du trackpad.



Encore une découverte iSoft !

Comment ça marche Choclift ?

Une fois l’application installée sur votre iPhone ET votre Mac (ils doivent être sur le même réseau Wi-Fi), Choclift affiche une interface personnalisable sur l’iPhone avec vos applications Mac favorites.



Les gestes sont très naturels :

Tap pour ouvrir une app

Swipe (à deux doigts) pour minimiser ou fermer

Drag & drop depuis l’iPhone vers le Mac pour ouvrir rapidement une app sur n’importe quel bureau

Vous pouvez aussi accéder rapidement à des utilitaires comme Mission Control ou Partage d'écran, ce qui est très pratique.

Les points forts de Choclift :

Interface fluide et agréable

Personnalisation complète (choix des apps, disposition)

Support portrait et paysage

Compatible avec Apple Vision Pro (via Mac Virtual Display)

Aucune donnée collectée (très respectueux de la vie privée)

Entièrement gratuit

Mon avis

Choclift est exactement le genre d’application tierce que l’on adore : elle résout un vrai petit problème du quotidien (passer rapidement d’une app à une autre sur Mac) de manière élégante et fun. L’expérience est surprenante de fluidité et donne vraiment l’impression d’avoir un « second écran » ou une extension naturelle de votre Mac.



C’est particulièrement utile pour :

Les personnes qui travaillent avec beaucoup d’applications ouvertes

Ceux qui utilisent leur Mac en mode bureau étendu

Les utilisateurs d’Apple Vision Pro avec écran virtuel

C’est encore une version 1.0, donc il y aura sûrement des améliorations (raccourcis, haptics personnalisables, etc.), mais le concept est déjà très réussi. Je dirais même que choclift est déjà INDISPENSABLE !

I just launched a free App that lets you open Mac Apps…from your iPhone. And close them with a swipe. A much faster drag and drop. And a ton of more features in the pipeline.



It’s called choclift and you really should try it out. Available for free in the App Store for iOS and… pic.twitter.com/aADJLxcSpa — Phil Traut ᯅ (@SpatiallyMe) April 7, 2026

Si vous avez un Mac et un iPhone, je vous conseille fortement de l’essayer, c’est gratuit et ça vaut le coup d’œil !

Télécharger l'app gratuite choclift