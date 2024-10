Ces développeurs deviennent millionnaires par erreur sur App Store Connect

Certains développeurs Apple ont vécu l'ascenseur émotionnel en ce jeudi 11 avril. Un bug dans App Store Connect a affiché des données erronées à propos des applications vendues dans l'App Store pendant un certain temps. Certains ont rêvé devant des millions de dollars.

Pour ceux qui ne le savent pas, App Store Connect est un outil dédié aux développeurs Apple qui permet de soumettre des applications, mais aussi de suivre des chiffres concernant ces dernières, dont notamment le nombre de téléchargements, de mises à jour ou encore de ventes. Bien que le système soit relativement robuste, il n'est pas à l'abri d'un problème.

Sur les réseaux Mastodon et X, plusieurs développeurs ont partagé des captures d'écran avec des chiffres anormalement élevés, en tout cas pour eux. Ils ont gagné, en l'espace de 24 heures, entre 800 000 et 10 000 000 de dollars comme @lapcatsoftware ou @jamesthomson. Une augmentation telle que les intéressés n'y ont pas cru, en tout cas pas après quelques secondes de réflexion.

How to become a millionaire as a mobile Dev 👇



- step 1: make apps

- step 2: wait for a bug on Apple's dashboard pic.twitter.com/lqNbO19j8T