Mistral lance Devstral : l’IA open source pour coder

Mistral AI, la startup française spécialisée dans l’intelligence artificielle open source, vient de dévoiler Devstral, un nouveau modèle de génération de code. Conçu pour être rapide, léger et facile à intégrer, ce modèle open source vise à concurrencer directement les solutions propriétaires des géants du secteur, tout en restant accessible aux développeurs indépendants comme aux entreprises.

Devstral : une IA conçue pour coder

Le 21 mai 2025, la startup française Mistral AI a dévoilé Devstral, un nouveau modèle d’intelligence artificielle spécialisé dans le développement logiciel. Conçu en partenariat avec All Hands AI, Devstral se distingue par sa performance, sa légèreté et sa licence permissive, visant à démocratiser l’accès aux outils d’IA pour les développeurs.

Devstral est un modèle de génération de code open source, distribué sous licence Apache 2.0, permettant une utilisation commerciale sans restriction. Selon Mistral, il surpasse d’autres modèles ouverts tels que Gemma 3 27B de Google et DeepSeek V3 sur le benchmark SWE-Bench Verified, qui évalue les compétences en programmation.

Le modèle est optimisé pour fonctionner avec des agents de développement tels que OpenHands ou SWE-Agent, facilitant l’exploration de bases de code, l’édition de fichiers multiples et l’automatisation de tâches complexes. Sa légèreté permet une exécution locale sur une carte graphique Nvidia RTX 4090 ou un Mac doté de 32 Go de RAM, rendant son déploiement accessible sans infrastructure cloud coûteuse.

Une évolution de Codestral

Devstral succède à Codestral, le premier modèle génératif de Mistral dédié au code, lancé en mai 2024. Bien que performant, Codestral était limité par une licence interdisant son usage commercial. Devstral corrige cette limitation, offrant aux entreprises et développeurs la possibilité d’intégrer librement l’IA dans leurs processus de développement.

Accessibilité et tarification

Disponible en téléchargement sur des plateformes comme Hugging Face et via l’API de Mistral, Devstral est proposé à un tarif compétitif : 0,10 $ par million de tokens en entrée et 0,30 $ par million de tokens en sortie. Pour référence, un million de tokens correspond à environ 750 000 mots.

Avec Devstral, Mistral AI renforce sa position en tant qu’acteur clé de l’IA en Europe, offrant une alternative open source aux solutions propriétaires dominantes. Ce lancement s’inscrit dans une série d’initiatives visant à promouvoir une IA souveraine, transparente et accessible, répondant aux besoins spécifiques des développeurs et des entreprises européennes.

Une riposte directe à OpenAI

Ce lancement de Devstral intervient quelques jours à peine après la présentation par OpenAI de ChatGPT Codex, sa nouvelle offre dédiée aux développeurs. Il s’agit d’une réponse directe et stratégique de Mistral à une concurrence de plus en plus active sur le segment de l’IA pour le code.