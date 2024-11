Orka Engine de MacStadium virtualise facilement macOS (local ou cloud)

MacStadium, l'un des leaders de la virtualisation macOS, vient d'annoncer Orka Engine, le dernier ajout à sa gamme Orka. Orka Engine permet aux développeurs d'applications mobiles, aux DevOps, aux équipes de test qualité et aux administrateurs informatiques de créer des environnements virtuels macOS personnalisés avec contrôle, flexibilité et efficacité alimentés par les ressources Mac dans leur propre centre de données ou un environnement cloud.

Les avantages d'Orka Engine

Les sociétés qui imposent des normes de sécurité et de conformité strictes sont souvent obligées de conserver leur infrastructure de développement d'applications mobiles ou de tests informatiques dans leurs propres centres de données. Avec Orka Engine, ces équipes ont désormais accès à une virtualisation macOS de pointe pour alimenter leurs pipelines CI (d'intégration continue) et automatiser le démarrage et le démontage réguliers de divers environnements de test. Les concurrents Scaleway et AWS sont prévenus.

Ken Tacelli, PDG de MacStadium, a déclaré :

Nous comprenons l'importance cruciale de la sécurité des données, en particulier pour les organisations ayant des exigences de conformité strictes. Orka Engine permet à ces organisations de créer un pipeline DevOps moderne sur site en utilisant notre virtualisation macOS de pointe.



Orka Engine vise à offrir flexibilité, rapidité et contrôle, avec quatre points clés :

Déploiement flexible : Orka Engine offre une option sur site bénéficiant d'un support commercial pour les sociétés qui ont besoin d'un contrôle complet sur leur infrastructure macOS. Orka Engine peut également être déployé sur MacStadium et sera disponible sur AWS dans les semaines à venir.

Automatisation granulaire : Orka Engine permet aux équipes de créer des scripts et d'intégrer leur infrastructure Mac, offrant un contrôle complet sur le déploiement et la gestion des machines virtuelles dans l'ensemble de leurs pipelines ou chaînes d'outils. Avec Orka Engine, les organisations peuvent automatiser la configuration, le déploiement et le partage d'images des machines virtuelles, le tout à partir d'une seule et puissante interface de ligne de commande.

Temps de démarrage rapide : Orka Engine crée des machines virtuelles rapides et fiables que vous pouvez automatiser sur un groupe de nœuds Apple Silicon, réduisant ainsi les temps d'exécution globaux et éliminant les goulots d'étranglement des ressources.

: Orka Engine crée des machines virtuelles rapides et fiables que vous pouvez automatiser sur un groupe de nœuds Apple Silicon, réduisant ainsi les temps d'exécution globaux et éliminant les goulots d'étranglement des ressources. VM partageables : Orka Engine utilise des images compressées et conformes à OCI pour lancer des machines virtuelles quand et où vous en avez besoin. Ces images sont faciles à partager via un registre public ou privé, améliorant ainsi la collaboration en équipe. Un très bon point !

Orka Engine permet donc d'optimiser l’utilisation du temps et des ressources Mac à l’aide d’une simple interface. Cela élimine le risque de mise en file d'attente et de mise en cache des ressources pendant les cycles de publication et garantit que davantage de builds sont terminés à temps, à chaque fois.



Le nouvel outil de MacStadium sera présenté à l'évènement "KubeCon + CloudNativeCon North America" du 12 au 15 novembre. Orka Engine est désormais disponible à l'achat via les canaux de vente de MacStadium, et sera bientôt disponible sur AWS Marketplace.