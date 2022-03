Discord déploie la version optimisée pour les Mac M1 à tous les utilisateurs

Il y a 4 heures

Applications Mac

Alban Martin

3



Discord, la populaire plateforme de messagerie vocale et de chat qui a su notamment attirer les joueurs, vient enfin de livrer la mise à jour pour son application macOS qui apporte un support complet aux Macs avec puce M1 et supérieure. Il aura fallu cinq mois de bêta pour que Discord puisse être complètement opérationnel sur l'architecture d'Apple.

L’app Discord est plus rapide et moins gourmande

La populaire application de communication vocale et de chat Discord a été mise à jour pour ajouter, pour la première fois, une prise en charge native du silicium d'Apple.



Alors que Discord a toujours fonctionné sur les derniers Macs via l'émulation Rosetta 2, la plateforme s'était attaquée à l'adaptation du code pour fonctionner en natif sur les puces M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra d'Apple. Ce travail est désormais terminé et la dernière version de Discord pour Mac est un binaire universel : les utilisateurs peuvent télécharger un seul fichier, qu'ils utilisent un Mac M1 ou Intel.



Les applications conçues spécifiquement pour le silicium d'Apple seront plus performantes sur ces machines que lorsqu'elles sont exécutées via Rosetta 2. Les performances sont souvent en hausse de 20 à 60%, avec une économie d'énergie substantielle ce qui est toujours agréable pour l'autonomie des MacBook.



Les puces maisons d'Apple alimentent tout, du dernier MacBook Air au nouveau Mac Studio, la seule machine qui attend encore sa transition étant le Mac Pro. Apple a confirmé lors de l'annonce du Mac Studio qu'un rafraîchissement du Mac Pro était en préparation pour cette année.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Discord est un réseau social dans lequel les utilisateurs peuvent discuter avec d'autres personnes par le biais de texte, d'audio et de vidéo. La plateforme est devenue extrêmement populaire parmi les joueurs et est disponible pour iOS, macOS, Windows, Android, Linux et même certaines consoles de jeu comme la Xbox.



Étant donné le nombre d'utilisateurs de Discord, cette nouvelle version est une étape très importante pour toute la communauté. Téléchargez Discord pour macOS sur son site officiel.