Google Gemini prépare une application pour Mac

Google ne propose pas encore d'application native pour Gemini sur Mac. Cela devrait changer en 2026 puisqu'on apprend qu'une première version est actuellement en test.

Google teste en secret une app Gemini native pour Mac

Pendant qu’Apple Intelligence peine à convaincre et qu’OpenAI règne sur le bureau avec ChatGPT, Google avance discrètement ses pions sur macOS. Selon Bloomberg, la firme de Mountain View a entamé des tests internes d’une application Gemini dédiée au Mac, distribuée à un groupe restreint d’utilisateurs sélectionnés.



Le message envoyé aux testeurs ne laisse aucun doute sur le caractère embryonnaire du projet, Google prévient que cette version ne couvre que les fonctionnalités jugées essentielles, loin de la parité avec les clients mobiles existants. Une façon d’abaisser les attentes tout en récoltant des retours concrets avant un éventuel lancement public.



Ce qui retient davantage l’attention, c’est la mention d’une fonctionnalité baptisée Desktop Intelligence. D’après le code analysé, elle permettrait à Gemini de percevoir le contenu affiché à l’écran et d’extraire des données directement depuis les applications ouvertes, afin d’enrichir et de personnaliser les réponses.

Sur la forme, l’interface de cette version Mac reprendrait les codes visuels des apps iPhone et iPad déjà disponibles, sans rupture visuelle majeure. Google privilégie manifestement la cohérence de l’expérience entre plateformes plutôt qu’une refonte pensée spécifiquement pour le bureau.



L’enjeu est pourtant réel. Aujourd’hui, les utilisateurs Mac souhaitant accéder à Gemini n’ont d’autre choix que de passer par le navigateur, une friction que ni Claude ni ChatGPT n’imposent plus à leurs utilisateurs depuis leurs apps natives respectives. Ce retard commence à coûter à Google en termes d’adoption quotidienne sur un segment pourtant stratégique, les professionnels sous macOS.



Aucune date de sortie n’a été communiquée. Mais le simple fait que des tests aient démarré indique que Google a enfin pris la mesure du problème.