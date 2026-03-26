Apple bloque les mises à jour d’AppGrid, un remplaçant du Launchpad sur macOS Tahoe

Apple a tout pouvoir sur l’App Store et ses systèmes d'exploitation, et elle le démontre une nouvelle fois. Après la suppression pure et simple de Launchpad dans macOS Tahoe (macOS 26), la société bloque désormais les mises à jour d’une application tierce nommée AppGrid qui propose exactement ce que les utilisateurs réclament : un remplaçant de Launchpad.

AppGrid, l’app victime de la politique d’Apple

L’application AppGrid, développée par Attila Miklosi, permet de retrouver la classique grille d’applications pour parcourir, organiser et lancer ses apps. Très rapidement populaire auprès des utilisateurs déçus par la disparition de Launchpad, elle est pourtant bloquée depuis plusieurs mois.



Le développeur a révélé sur le blog de Michael Tsai que Apple bloque toutes les mises à jour de l’application depuis environ trois mois. La raison invoquée par Apple ? L’application ressemble trop à Launchpad, la fonctionnalité que la firme a elle-même supprimée de macOS Tahoe.

Attila Miklosi explique :

Apple a bloqué toutes les mises à jour futures. La raison : trop similaire à Launchpad — la fonctionnalité qu’ils viennent juste de retirer du système. J’ai fait plusieurs appels, sans succès, et j’ai fini par abandonner.

Le plus paradoxal, selon lui : Apple n’a pas retiré l’application de l’App Store. Elle reste en vente, continue de générer des revenus, et Apple perçoit toujours sa commission de 30 % sur chaque vente. Mais le développeur ne peut plus corriger les bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités ni répondre à la concurrence.

Un dilemme pour le développeur

Apple aurait accepté les mises à jour à condition que l’interface soit suffisamment différente de l’ancien Launchpad. Cependant, les milliers d’utilisateurs qui ont acheté AppGrid l’ont fait précisément parce qu’elle reproduisait fidèlement l’expérience Launchpad. Changer radicalement le design aurait trahi les attentes des clients.



Face à cette situation, Attila Miklosi a choisi de proposer une version alternative distribuée en dehors de l’App Store. Cette version inclut des fonctionnalités interdites sur l’App Store, comme l’activation via les coins actifs (hot corners) et les gestes de pincement.

Une application « zombie » sur l’App Store

Comme vous le savez certainement, les règles strictes de l’App Store interdisent de créer une app « confusément similaire » à un produit ou une interface Apple existante. Or, Launchpad n’existe plus dans macOS Tahoe, ce qui rend la décision d’Apple particulièrement contestable.



Pour l’instant, AppGrid reste disponible sur l’App Store dans son état actuel, sans possibilité d’évolution, tandis que le développeur propose une version plus complète et mise à jour en dehors de la boutique d’Apple, sur son site appgridmac.



Cette affaire soulève une nouvelle fois des questions sur la cohérence et la flexibilité des règles de l’App Store, surtout lorsque Apple supprime une fonctionnalité native puis bloque les apps tierces qui tentent de la remplacer.



Rappelons que BuhoLaunchpad le propose aussi sur macOS.

Télécharger l'app gratuite AppGrid Launcher