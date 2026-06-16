Siri AI : pourquoi Apple a préféré repartir de zéro

Apple aurait pu se contenter d'améliorer l'ancien Siri avec quelques fonctions d'IA supplémentaires. Pourtant, l'entreprise a finalement choisi une approche bien plus ambitieuse : reconstruire son assistant vocal de fond en comble. Un choix coûteux en temps, mais qui doit permettre à Siri AI d'offrir une expérience unifiée, plus intelligente et mieux intégrée à l'ensemble de l'écosystème Apple.

Siri AI : pourquoi Apple a préféré tout casser plutôt que retaper

Le nouveau Siri AI d'iOS 27 ne devait pas forcément ressembler à ça. C'est l'un des aveux les plus intéressants glissés par Apple lors de ses tech talks post WWDC 2026 : avant d'arriver à la version dévoilée la semaine dernière, l'entreprise avait déjà un prototype fonctionnel, basé sur l'ancien Siri, avec simplement l'ajout des discussions longue durée. Un patch intelligent, en somme, plutôt qu'une révolution.



Mike Rockwell, qui dirige le projet Siri depuis un peu plus d'un an après avoir quitté la division Vision Pro, a expliqué que cette première mouture fonctionnait, mais ne correspondait pas à l'ambition fixée. Apple disposait en parallèle d'une autre piste, beaucoup plus radicale, nécessitant une refonte architecturale complète. C'est cette seconde voie qui a été retenue, au prix d'un délai supplémentaire que les utilisateurs européens, déjà habitués aux retards pour Apple Intelligence, connaissent bien...

Le résultat, selon Rockwell, justifie l'attente : un Siri repensé comme une application à part entière, nativement multimodale, conçue autour de la confidentialité dès sa conception, et surtout uniforme sur l'ensemble de l'écosystème. iPhone, iPad, Mac, Watch, Vision Pro, CarPlay et même les AirPods partageront la même expérience, avec les mêmes capacités.



Cette cohérence multiplateforme est sans doute l'argument le plus convaincant face aux assistants concurrents, souvent fragmentés selon les appareils. Reste à voir comment cette promesse se traduira concrètement en France, où le calendrier de déploiement de Siri AI continue de susciter des interrogations liées au cadre du DMA. Apple a pris le risque d'un retard pour livrer une refonte complète plutôt qu'une simple mise à jour cosmétique : un pari qui ne sera validé que par l'usage quotidien, une fois la fonctionnalité réellement disponible pour tous.