Apple rend plus difficile l’arrêt du réveil dans iOS 26.1

horloge pas de pubs icone app ipa iphone ipadDans la deuxième bêta d'iOS 26.1, Apple a repensé l'interface des alarmes sur l'iPhone, rendant leur désactivation plus difficile. Les clients ayant une tendance à se rendormir très facilement devraient être ravis !

Apple améliore les alarmes

Au lieu d'un simple tapotement, arrêter une alarme nécessite désormais un geste "Glisser pour arrêter", tandis qu'un tapotement permet toujours de la mettre en veille. Ce changement évite aux utilisateurs d'éteindre accidentellement leur réveil en voulant le mettre en veille, un problème fréquent dans iOS 26 où un tapotement pouvait facilement arrêter l'alarme complètement.

horloge alarme slide ios 26 1

Le bouton "Slide to Stop" conserve la même taille que les boutons de veille et d'arrêt, préservant le design mis à jour d'Apple tout en résolvant le problème. Dans iOS 18, les boutons de veille et d'arrêt, plus petits et bien séparés, rendaient plus difficile une erreur d'arrêt involontaire.

Ce nouveau geste, qui rappelle le premier iPhone, s'applique également aux minuteurs dans iOS 26.1 bêta 2.

2 réactions

Tobias - iPhone premium

@Amarok
Du génie !

07/10/2025 à 00h28

Amarok - iPhone premium

Fusionner les deux serait pas mal. Tapoter met en snooze et glisser stop l’alarme

07/10/2025 à 00h06

