Apple rend plus difficile l’arrêt du réveil dans iOS 26.1

Dans la deuxième bêta d'iOS 26.1, Apple a repensé l'interface des alarmes sur l'iPhone, rendant leur désactivation plus difficile. Les clients ayant une tendance à se rendormir très facilement devraient être ravis !

Apple améliore les alarmes

Au lieu d'un simple tapotement, arrêter une alarme nécessite désormais un geste "Glisser pour arrêter", tandis qu'un tapotement permet toujours de la mettre en veille. Ce changement évite aux utilisateurs d'éteindre accidentellement leur réveil en voulant le mettre en veille, un problème fréquent dans iOS 26 où un tapotement pouvait facilement arrêter l'alarme complètement.

Le bouton "Slide to Stop" conserve la même taille que les boutons de veille et d'arrêt, préservant le design mis à jour d'Apple tout en résolvant le problème. Dans iOS 18, les boutons de veille et d'arrêt, plus petits et bien séparés, rendaient plus difficile une erreur d'arrêt involontaire.



Ce nouveau geste, qui rappelle le premier iPhone, s'applique également aux minuteurs dans iOS 26.1 bêta 2.