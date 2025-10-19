Les équipes d'Apple s'inquiètent des performances de Siri IA dans iOS 26.4

  • auteurNadim Lefebvre
  • Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)
  • 💬 4 coms
apple intelligence iconAlors qu'Apple s'apprête à dévoiler début 2026 sa nouvelle version de Siri dopée à l'intelligence artificielle, l'ambiance en interne semble loin d'être à l'optimisme. Selon Mark Gurman de Bloomberg, certains employés testant les premières versions d'iOS 26.4 expriment déjà des doutes sur les capacités réelles de l'assistant vocal remanié. Une situation préoccupante pour une fonctionnalité annoncée il y a plus d'un an et qui accumule les reports.

Un projet qui patine depuis WWDC 2024

La promesse était alléchante : un Siri entièrement repensé, capable de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, d'analyser ce qui s'affiche à l'écran et d'effectuer des actions dans les applications tierces. Présenté en grande pompe lors de la conférence développeurs de juin 2024, ce nouvel assistant devait incarner la réponse d'Apple face à la concurrence féroce de ChatGPT et consorts.​

Mais le calendrier initialement prévu n'a cessé de se dégrader. D'abord attendu au printemps dernier dans iOS 18.4 ou 18.5, le projet a finalement été repoussé d'une année complète. La raison invoquée : les standards de qualité internes n'étaient pas atteints. Craig Federighi, responsable logiciel chez Apple, avait évoqué la nécessité d'une refonte architecturale complète de Siri. Un euphémisme qui masquait sans doute des difficultés techniques bien réelles.​

Deux modèles en compétition, un résultat incertain

En coulisses, Apple mène une course contre la montre avec deux équipes travaillant sur des approches distinctes. La première s'appuie sur des modèles d'IA fonctionnant directement sur l'appareil, fidèle à la philosophie de confidentialité chère à Cupertino. La seconde explore une piste plus surprenante : Google Gemini, intégré via Private Cloud Compute. Cette compétition interne illustre l'hésitation stratégique de la marque à la pomme, qui peine visiblement à recruter et retenir les talents de l'intelligence artificielle.​

Si les retours négatifs persistent dans les mois à venir, Apple pourrait se retrouver dans une position délicate : reconnaître publiquement son incapacité à développer sa propre solution IA performante et s'en remettre à un partenaire externe. Un scénario peu compatible avec l'image de maîtrise technologique que cultive la firme. Reste environ six mois avant la sortie publique d'iOS 26.4 pour redresser la barre.​

4 réactions

Pascal-68 - iPhone premium

Moi je penses qu’il n’y aura pas de Siri 2.0 tout simplement parce qu’ils ne sont plus capables de le faire. Rien qu’a voir leur I.A. Actuel : NUL. Image Playground : pour les enfants ! Gomme magique : fonctionne très mal… aucunes évolutions depuis des années (à part leurs puces) sans compter tous les bugs dans leurs applications qui sont même pas résolu depuis des années !
Maison : la gestion des éléments c’est la catastrophe. Watch pour transférer la musique sur la Watch c’est la quata et depuis des années etc…. Et les iOS, Watch os, Mac OS, chaque années des nouvelles versions, mais la plupart des bugs ne sont même pas résolu !

19/10/2025 à 18h37

Enzo913 - iPhone

Hello, rien à voir avec le sujet de l’article mais je suis le seul à avoir plein de bugs sur iOS 26 ? Et la batterie qui descend à une vitesse folle , quand je passe en mode économie d’énergie mes jeux passent à 10 fps 😬 j’ai un 16 pro

19/10/2025 à 17h44

Packiie33 - iPhone premium

@JordiForti92
C’est vrai, tu as raison le soucis viens aussi du fait qu’Apple ne sais pas garder des ingénieurs en IA, il se barre tous chez Méta, en partant de ce postulat on pourrais se demander pourquoi 🤔

19/10/2025 à 16h59

JordiForti92 - iPhone premium

J’avoue qu’il serait temps qu’Apple tape dans la fourmilière pour qu’ils se bougent à ce niveau là ! Franchement, on reste 10 ans en arrière qui force à ce que je ne l’utilise plus depuis très longtemps, car aucun intérêt 😕

19/10/2025 à 16h43

