Les équipes d'Apple s'inquiètent des performances de Siri IA dans iOS 26.4

Alors qu'Apple s'apprête à dévoiler début 2026 sa nouvelle version de Siri dopée à l'intelligence artificielle, l'ambiance en interne semble loin d'être à l'optimisme. Selon Mark Gurman de Bloomberg, certains employés testant les premières versions d'iOS 26.4 expriment déjà des doutes sur les capacités réelles de l'assistant vocal remanié. Une situation préoccupante pour une fonctionnalité annoncée il y a plus d'un an et qui accumule les reports.

Un projet qui patine depuis WWDC 2024

La promesse était alléchante : un Siri entièrement repensé, capable de comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, d'analyser ce qui s'affiche à l'écran et d'effectuer des actions dans les applications tierces. Présenté en grande pompe lors de la conférence développeurs de juin 2024, ce nouvel assistant devait incarner la réponse d'Apple face à la concurrence féroce de ChatGPT et consorts.​

Mais le calendrier initialement prévu n'a cessé de se dégrader. D'abord attendu au printemps dernier dans iOS 18.4 ou 18.5, le projet a finalement été repoussé d'une année complète. La raison invoquée : les standards de qualité internes n'étaient pas atteints. Craig Federighi, responsable logiciel chez Apple, avait évoqué la nécessité d'une refonte architecturale complète de Siri. Un euphémisme qui masquait sans doute des difficultés techniques bien réelles.​

Deux modèles en compétition, un résultat incertain

En coulisses, Apple mène une course contre la montre avec deux équipes travaillant sur des approches distinctes. La première s'appuie sur des modèles d'IA fonctionnant directement sur l'appareil, fidèle à la philosophie de confidentialité chère à Cupertino. La seconde explore une piste plus surprenante : Google Gemini, intégré via Private Cloud Compute. Cette compétition interne illustre l'hésitation stratégique de la marque à la pomme, qui peine visiblement à recruter et retenir les talents de l'intelligence artificielle.​

Si les retours négatifs persistent dans les mois à venir, Apple pourrait se retrouver dans une position délicate : reconnaître publiquement son incapacité à développer sa propre solution IA performante et s'en remettre à un partenaire externe. Un scénario peu compatible avec l'image de maîtrise technologique que cultive la firme. Reste environ six mois avant la sortie publique d'iOS 26.4 pour redresser la barre.​