La coque Classic C1 pour iPhone 15 Pro de Spigen rend hommage à l'iMac G3

Si notre sélection de coques pas chères pour iPhone 15 vous a semblé trop conventionnelle, la nouvelle gamme Classic C1 de Spigen risque bien de vous faire craquer. Inspirée par le design translucide et inimitable de l'iMac G3, la C1 donne un supplément d'âme aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Malheureusement, les iPhone 15 standards ne sont pas conviés, tout comme le modèle "Plus". Nous avons déniché une alternative en fin d'article.

Une superbe coque pour l'iPhone 15 Pro

Comme vous pouvez le constater, le design de cet accessoire s'inspire de l'emblématique iMac G3, lui conférant une esthétique unique. Si Spigen cible en priorité les nostalgiques de l'ordinateur des années 90, les plus jeunes y trouveront également leur compte avec ce look futuriste intemporel.

La protection pour l'iPhone 15 Pro elle-même se compose de trois parties : Une couche intérieure en TPU absorbant les chocs avec un design 3D à l'arrière, un support translucide en polycarbonate dur et un fond blanc qui s'emboîte. Le design du dos est saisissant, les (faux) composants au dos sont tous en 3D, de sorte que le rendu change selon l'éclairage et l'orientation du téléphone. La plaque arrière a une texture mate et adhérente à l'extérieur, avec une couleur vive qui laisse transparaître les composants internes. Si le bleu Bondi est emblématique, la Classic C1 est également disponible en gris graphite et en rouge rubis, d'après la gamme iMac 2000. On aurait aimé qu'elle soit également disponible dans les couleurs myrtille, fraise, citron vert, mandarine et raisin de la gamme iMac 1999, mais ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. L'ensemble est antichoc aux quatre coins.



Malgré la texture extérieure mate qui permet une bonne prise en main (sans parler des angles arrondis qui rappellent le premier iPhone ou l'iPhone X), faites attention car l'intérieur de la plaque arrière est brillant et sujet aux rayures. Si vous la nettoyez, assurez-vous d'utiliser un chiffon doux en microfibre pour éviter de la rayer.



Autre élément important, la C1 est compatible avec les chargeurs MagSafe, les aimants intégrés sont puissants et s'alignent parfaitement avec les chargeurs Apple et tiers. De même, une batterie externe comme celle d'Anker tient parfaitement.

Une fois entièrement assemblé, les dimensions l'étui sont : 83,0 mm de large, 165,0 mm de haut, 12,8 mm d'épaisseur et 14,0 mm d'épaisseur si l'on inclut la bosse de l'appareil photo. Il pèse environ 60 g, ce qui est un peu plus lourd que la plupart des autres modèles.



Sur le dessous, les découpes sont parfaitement alignées avec le haut-parleur et le port de charge, l'accès à ce dernier étant suffisamment confortable pour brancher n'importe quel câble.



Si vous êtes un joueur mobile, sachez que, d'après nos tests, la dissipation thermique est bonne. Au bout de trente minutes sur COD Mobile, le téléphone n'a jamais dépassé les 39°C, ce qui est pratiquement la même valeur que sans coque.

Acheter la Classic C1 de Spigen

Bref, un excellent produit signé Spigen qui pourrait être une bonne idée cadeau avec un prix de 37,99 € :

Pour les possesseurs d'iPhone 15 standards, jetez un oeil au modèle Ultra Hybrid de Spigen qui propose un look assez proche, mais sans le côté coloré de la C1 :

Coque Spigen Ultra Hybrid pour iPhone 15 à 27,99 €

