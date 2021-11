Le Belkin Boost Charge Pro 3-en-1 recharge iPhone, Apple Watch et AirPods rapidement

Il y a 3 heures

Alban Martin

Belkin vient d'annoncer le lancement du Boost Charge Pro 3-en-1 Wireless Charging Pad, un chargeur à 149€ qui est spirituellement le AirPower d'Apple. En effet, l'accessoire peut recharger simultanément une Apple Watch, un iPhone et des AirPods. Et ce, rapidement.

Le chargeur MagSafe 3 en 1 de Belkin

Conçu pour les derniers appareils d'Apple, le bloc de charge sans fil 3-en-1 offre une zone MagSafe pour les modèles iPhone 12 et 13, compatible charge rapide jusqu'à 15W (12W pour les iPhone 12 mini et 13 mini). Il est également capable de charger rapidement les nouveaux modèles Apple Watch Series 7, c'est d'ailleurs le premier accessoire tiers capable de le faire.



L'Apple Watch Series 7 a été conçue pour effectivement se recharger jusqu'à 33 % plus rapidement avec le nouveau câble fourni, la montre arrivant à environ 80 % en 45 minutes.



En plus de l'option de charge 3 en 1, Belkin a également lancé le chargeur rapide portable pour Apple Watch, dont le prix est de 59€. La nouveauté est évidemment capable de charger rapidement les modèles Apple Watch Series 7, comme son cousin.



Les clients peuvent précommander le bloc de charge sans fil 3-en-1 avec MagSafe et le nouveau chargeur rapide pour Apple Watch dès aujourd'hui sur le site du constructeur, mais les appareils ne seront pas expédiés avant décembre ou janvier. On le retrouvera également sur Amazon aux côtés des autres chargeurs Belkin.