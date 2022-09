Bon plan : Belkin propose des promotions jusqu'à -68% sur ses accessoires

Dans l'éventualité qu'il vous reste encore un peu d'argent à dépenser après l'achat de l'iPhone 14 qui est disponible depuis aujourd'hui, ce bon plan pourrait vous intéresser. Le célèbre accessoiriste Belkin organise actuellement plusieurs promotions sur Amazon. L'occasion de faire de grosses économies par rapport aux prix officiels !

Belkin sort le grand jeu

Belkin est l'un des rares accessoiristes à ne pas attendre les événements comme le Black Friday, les soldes... pour organiser de bonnes affaires sur ses produits les plus populaires de son catalogue. Depuis aujourd'hui, Belkin présente sur Amazon des réductions très attractives sur des chargeurs et accessoires pour smartphone, l'objectif est d'écouler les stocks et (au passage) faire plaisir aux consommateurs qui pourront profiter de produits haut de gamme d'une grande qualité à bas prix !



La rédaction d'iPhoneSoft vous a fait une petite sélection des meilleures réductions à saisir le plus rapidement possible.

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être abonné Amazon Prime pour passer commande, néanmoins, si vous avez l'abonnement, vous bénéficierez de la livraison en 1 jour ouvré sur tous les articles de Belkin.

La liste des bons plans à retrouver d'urgence

Vous cherchez un nouveau chargeur sans fil MagSafe, une protection pour votre AirTag, un nouveau câble USB vers Lightning, une base de recharge sans fil, un support MagSafe... Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit !

Les économies commencent maintenant.

Produit Description et tarification Belkin Chargeur MagSafe, Chargeur sans fil portable magnétique



Description : voyant LED qui indique une interférence avec la recharge, câble long de 2 mètres, pour les modèles d'iPhone 12 à iPhone 14...



Prix : en promotion à 20,99€ au lieu de 33,24€ (-37%)

(Attention l'adaptateur secteur n'est pas inclus) Belkin SoundForm Connect AirPlay 2



Description : Adaptateur Audio pour Streaming sans Fil avec Entrées Optique et 3,5 mm, prise en charge de la résolution audio 44,1 kHz / 16 bits...



Prix : en promotion à 76,99€ au lieu de 90,77€ (-15%)

(Attention vérifier avant achat si votre produit Apple est compatible) DuraTek" Plus Cable Belkin



Description : câble de 1m, revêtement en nylon très résistant, sangle d'attache fournie pour garder un câble ordonné, serre câble amélioré pour la longévité...



Prix : en promotion à 18,99€ au lieu de 25,99€ (-27%)

(Si la longueur ne vous convient pas, une taille de 3m est aussi proposée) Protection AirTag Belkin



Description : protection avec cordon d'attache pour l'accrocher à un accessoire, rebord surélevés pour la protection contre les rayures, design ouvert afin de visualiser une gravure



Prix : en promotion à 9,99€ au lieu de 13,99€ (-29%)

(Si le coloris bleu ne vous convient pas, il y en a d'autres !) Belkin Station de recharge à induction 7,5 W



Description : station compatible avec l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods, station 3 en 1 pour recharger les 3 équipements cités ci-dessus, compatible avec les coques d'iPhone de moins de 3 mm...



Prix : en promotion à 74,99€ au lieu de 87,06€ (-14%)

(Une version 2 en 1 existe aussi) Belkin Support de Recharge sans Fil Boost Charge 7,5 W édition spéciale



Description : compatible avec la technologie Boost Charge, spécialement conçu pour les iPhone 11 à 13, revêtement antidérapant, compatible avec les coques jusqu'à 3 mm d'épaisseur, voyant LED indiquant la recharge en cours, certifié Qi...



Prix : en promotion à 15,99€ au lieu de 49,95€ (-68%)

(Aussi disponible en 10W et 15W. À la question "pourquoi édition spéciale ?", on n'a pas réussi à savoir la raison qui le rend si spécial) Belkin Chargeur sans Fil Portable MagSafe BoostCharge Pro



Description : charge rapide jusqu'à 15W, support MagSafe intégré pour une compatibilité avec les iPhone 12/13/14...



Prix : en promotion à 34,99€ au lieu de 47,36€ (-26%)

(Attention l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans le packaging que vous recevrez) Pack de 2 protections d'AirTag



Description : design Twist and Lock pour que l'AirTag ne bouge pas de son anneau de protection, attache en métal pour accrocher la protection à un sac (par exemple), ouverture pour visualiser une gravure sur l'AirTag...



Prix : en promotion à 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

(D'autre coloris sont disponibles avec la même promotion) Belkin Protection d'Écran Antimicrobienne Ultraglass Privacy Pour iPhone 12 Mini



Description : revêtement antimicrobien pour réduire la quantité de bactéries sur votre écran (90% de bactéries en moins), verre renforcé pour deux fois plus de résistance...



Prix : en promotion à 18,99€ au lieu de 29,49€ (-36%)

(Vous retrouvez également une taille pour les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, comme ça tout le monde est content !) Belkin Chargeur de voiture magnétique sans fil BoostCharge



Description : compatible des iPhone 12 aux iPhone 14 (indispensable que vous ayez le MagSafe), recharge sans fil rapide de 10W, compatible avec la technologie Boost Charge, câble USB-C inclus...



Prix : en promotion à 32,99€ au lieu de 39,55€ (-17%)

(Aussi compatible avec les Samsung Galaxy S21 et Ultra, mais on sait que vous avez un iPhone, donc cette information n'est pas pertinente) Belkin Batterie externe sans fil magnétique 10K



Description : compatible MagSafe, cette batterie externe recharge votre iPhone et votre paire d'AirPods en filaire, jusqu'à 7,5W pour l'iPhone...



Prix : en promotion à 37,99€ au lieu de 43€ (-12%)

(Aussi disponible en coloris blanc, mais vous n'aurez pas le droit à la réduction) Belkin Protection d'écran pour iPad 9e génération



Description : protection d'écran pour iPad 9, iPad Pro 10.5", iPad Air 3, iPad 8 et iPad 7, sensibilité de l'écran tactile préservée, revêtement anti-traces de doigts, résistance améliorée contre les rayures et éraflures...



Prix : en promotion à 29,49€ au lieu de 31,55€ (-7%)

(Oui, la promotion est timide, on sait. Mais il faut se dire que c'est toujours bon à prendre !)

Comme on dirait dans les anciennes campagnes marketing de SFR : "Et c'est pas fini !", Belkin propose également d'autres promotions sur plusieurs de ses accessoires.

On vous laisse découvrir le reste sur la page dédiée.

