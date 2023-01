Belkin lance une masse de ventes flash sur les accessoires Apple

Et si votre année commençait par l'achat d'un nouvel accessoire pour votre iPhone ? Belkin propose en ce moment une série de ventes flash avec des accessoires conçus pour l'iPhone. On retrouve des chargeurs secteur, des stations de recharge à induction, des stations de charge avec supports, des batteries externes sans fil MagSafe... Belkin sort le grand jeu pour vous faire craquer !

Les économies, c'est maintenant !

Pour une durée limitée, Belkin a activé de belles promotions sur plusieurs de ses accessoires populaires pour les produits Apple. Au programme, adaptateur secteur USB-C, batterie externe MagSafe, station de recharge à induction, câble USB-C, chargeur sans fil MagSafe... Retrouvez de jolies économies à saisir dès à présent !



Belkin est l'un des accessoiristes les plus connus dans le monde, cette réussite a été construite grâce à des accessoires haut de gamme, innovant, fiables et qui proposent surtout une durée de vie optimale. Belkin est sans aucun doute une valeur sûre.



Découvrez les meilleures promotions du moment sur les accessoires Belkin sur Amazon, on aperçoit de timides réductions et d'autres qui peuvent aller jusqu'à -40% par rapport au prix officiel.

Les ventes flash de Belkin pour ce début 2023

Belkin propose sur Amazon plusieurs réductions intéressantes sur ses accessoires qui se vendent le mieux dans son catalogue. On vous a fait un petit résumé des offres à saisir d'urgence. En bas du tableau, vous pourrez retrouver un accès rapide aux autres promotions toujours disponibles sur Amazon.

Belkin Chargeur secteur USB-C 20 W



Description : compatibilité avec la charge rapide pour les iPhone 8 ou modèle plus récent, design plat et fin qui facilite le transport, prise en charge du protocole USB-Power Delivery pour les smartphones sous Android...



Prix : Profitez-en à seulement 14,99€ au lieu de 19,39€ (-23%) Belkin Chargeur à induction Boost Charge 15 W



Description : recharge sans fil rapide jusqu'à 15 W pour les appareils Qi (iPhone, Galaxy, Pixel...), rechargement compatible avec les coques de protection en plastique de 3 mm d'épaisseur maximum...



Prix : Profitez-en à seulement 22,99€ au lieu de 28,58€ (-20%) Belkin Station de recharge BoostCharge PRO avec MagSafe



Description : compatibilité MagSafe, recharge votre iPhone, Apple Watch et AirPods (hors Max évidemment), possibilité de recharger l'iPhone en mode paysage ou portrait...



Prix : Profitez-en à 129,99€ au lieu de 142,39€ (-9%) Belkin Station de recharge 2-en-1 Stand avec MagSafe



Description : recharge via MagSafe jusqu'à 15W, recharge possible en mode portrait ou paysage, possibilité de recharger en simultané un iPhone et une paire d'AirPods...



Prix : Profitez-en à seulement 79,99€ au lieu de 94,99€ (-16%) Belkin Chargeur secteur 2 ports USB-A Boost Charge 24 W + Câble USB-A vers USB-C



Description : adaptateur secteur à 2 ports USB, 12W par port, intensité totale 4,8 A, recharge simultnée de deux appareils...



Prix : Profitez-en à seulement 22,99€ au lieu de 29,99€ (-23%) Belkin Batterie externe sans fil magnétique 10K



Description : compatible MagSafe, fonctionne avec la coque officielle MagSafe d'Apple, mince, légère et facile à transporter, plusieurs témoins lumineux sur le côté pour visualiser rapidement la capacité de charge restante...



Prix : Profitez-en à seulement 44,99€ au lieu de 50,72€ (-11%) Belkin Station de recharge à induction 7,5 W pour iPhone, Apple Watch et AirPods



Description : Recharge sans fil rapide jusqu'à 15W pour appareils Qi (iPhone, Galaxy, Pixel...), recharge en simultané un iPhone, une Apple Watch et une paire d'AirPods, compatible avec la plupart des coques en plastique de 3 mm...



Prix : Profitez-en à seulement 73,99€ au lieu de 79,99€ (-8%) Belkin Chargeur sans Fil Portable MagSafe BoostCharge Pro



Description : recharge rapide jusqu'à 15W pour les iPhone 12 à iPhone 14, câble à gaine tressée de 2 mètres, disponible en noir ou blanc, compatible avec les coques MagSafe officielles...



Prix : Profitez-en à seulement 29,99€ au lieu de 36,99€ (-19%) Belkin Chargeur USB GaN (108 W) pour plusieurs appareils



Description : chargeur muni de deux ports USB-C et deux ports USB-A, recharge jusqu'à 108W en simultané, contrôle spectaculaire de la chaleur généré par la charge, technologie Power Sharing pour offrir la puissance de charge adéquate à l'appareil branché...



Prix : Profitez-en à seulement 64,99€ au lieu de 69,68€ (-7%) Belkin Batterie Externe sans Fil magnétique 5 000 mAh



Description : compatible MagSafe (des iPhone 12 aux iPhone 14), support en métal pour utiliser l'iPhone en mode portrait, chargement Pass-Trough pour pouvoir continuer à recharger un appareil sans fil connecté pendant que vous rechargez la batterie rechargeable, protection contre la surcharge, puissance de 5 000 mAh



Prix : Profitez-en à seulement 47,99€ au lieu de 49€ (-3%)



Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.