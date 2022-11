Le nouveau chargeur MagSafe pour voiture de Belkin monte à 15 Watts

Plus de deux ans après le lancement de MagSafe, le premier chargeur de voiture agréé par Apple est arrivé. Le nouveau chargeur de voiture sans fil Boost Charge Pro de Belkin avec MagSafe est disponible sur le site du constructeur, mais pas encore en France.



Jusqu'à présent, tous les chargeurs de voiture sans fil qui se connectent magnétiquement à l'iPhone 12, l'iPhone 13 ou l'iPhone 14 étaient des appareils Qi avec un anneau d'aimants classiques. Cela signifie qu'ils ne pouvaient délivrer que 7,5W de puissance aux iPhones. Le nouveau produit de Belkin monte à 15 Watts grâce à la certification d'Apple.

Voici le Belkin BoostCharge Pro

Après son support iPhone en webcam pour Mac, Belkin, qui a également présenté le premier support de voiture MagSafe officiel en 2020, sort maintenant un chargeur de voiture MagSafe certifié MFi. Ce détail fait toute la différence car l'accessoire peut charger en toute sécurité un iPhone à 15W de puissance. C'est à notre connaissance le premier - et donc le seul - chargeur MagSafe officiel pour voiture.



Le chargeur de voiture sans fil BoostCharge Pro de Belkin avec MagSafe est doté d'un support de forme ovale qui peut s'accrocher aux bouches d'aération de votre véhicule. Il dispose aussi d'un clip articulé pour vous permettre d'ajuster l'angle de vision, pratique pour suivre un itinéraire GPS par exemple.

Avec le chargeur de voiture sans fil BOOST↑CHARGE™ PRO de Belkin avec MagSafe, vous pouvez charger votre iPhone compatible MagSafe en toute sécurité et commodité dans la voiture grâce à un chargeur sans fil monté sur évent et conçu avec la technologie officielle MagSafe. Visualisez votre écran en portrait pour régler votre liste de lecture et basculez en paysage pour la navigation.

Contenu de la boîte :

Chargeur sans fil avec Magsafe

Chargeur USB-C CLA

Guide d'installation rapide

Dimensions :

Hauteur : 6 cm

Longueur : 9 cm

Largeur : 8,6 cm

Poids : 142 g

Le nouveau chargeur de voiture MagSafe de Belkin peut être commandé dès maintenant auprès d'Apple si vous êtes aux États-Unis au prix de 99 dollars et sera expédié à partir du 14 novembre. Oui, c'est cher pour un chargeur... surtout que le Belkin Boost Charge 10 Watts est à 49 euros.



L'Apple Store français devrait rapidement le référencer, nous mettrons l'article à jour en conséquence.

