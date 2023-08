ESR lance le premier multi chargeur MagSafe à 15 Watts

Notre partenaire ESR, avec qui l'on a notamment collaboré avant la sortie de plusieurs nouveaux iPhone avec des informations exclusives, élargit aujourd'hui sa gamme d'accessoires MagSafe avec plusieurs produits. Outre un nouveau chargeur de voiture, c'est surtout le support 3-en-1 qui nous intéresse. Il s'agit du premier modèle, hors produit Apple, à fournir une véritable vitesse de charge de 15W pour l'iPhone 14. Pour le moment, l'accessoire est disponible sur Amazon US, mais la France sera bientôt concernée.

Un concurrent sérieux au MagSafe Duo

Comme expliqué, ESR lance ce que de nombreux propriétaires d'iPhone 14 attendent depuis belle lurette, à savoir une gamme de chargeurs 15 W. La nouvelle station de charge 3-en-1 est certifiée MagSafe et présente un design intelligent. Outre le socle principal MagSafe de 15 W qui se trouve au-dessus d'un socle secondaire pour les AirPods (5 W en Qi), il y a également une rondelle de charge pour l'Apple Watch sur le côté. Les autres modèles du marché sont limités à 7,5 watts quand il s'agit de l'iPhone...

Pour ne pas tomber dans les travers du AirPower, mort avant la naissance, l'accessoire d'ESR intègre un ventilateur CryoBoost et des composants innovants de dissipation de chaleur afin de maintenir une vitesse de charge maximale et ne pas abîmer la batterie de votre iPhone.



Comme tout produit MagSafe, des aimants puissants permettent l'alignement automatique de l'appareil à charger. Mieux, il est possible de choisir l'orientation du téléphone afin de profiter du socle orienté pour un appel FaceTime ou regarder une vidéo.



Dernier avantage, le chargeur est doté d'un bouton "mode sombre" pour ne pas vous gêner la nuit avec des lumières. Pas bête !

Vous l'aurez compris, ce chargeur 3-en-1 de chez ESR est un redoutable concurrent au MagSafe Duo d'Apple. Moins cher, il peut charger un appareil de plus et est mieux conçu.

Prix et disponibilité

Le produit est d'ores et déjà disponible aux États-Unis à 119,99 $ sur Amazon et fait l'objet d'une promotion de lancement pour le lancement à 107,99 $. En France, la page produit existe déjà et devrait rapidement être disponible autour de 120 euros également.



