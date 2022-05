BMW livre des véhicules sans Apple CayPlay à cause de la pénurie de puces

⏰ Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alexandre Godard

5



Si vous êtes sur le point de recevoir votre BMW entre le mois de mai et le mois de juin 2022, il se pourrait qu'une mauvaise surprise vous attende à l'intérieur du véhicule et plus précisément sur l'écran d'info-divertissement. Un problème qui sera réglé avant juillet selon la marque.

CarPlay disparaît de certaines BMW livrées en mai/juin

Depuis la reprise de l'activité économique dans le monde, qui a subi un arrêt brutal pendant la pandémie mondiale de covid-19, le mot pénurie n'a jamais été aussi prononcé. Le secteur des composants électroniques est parmi les plus touchés et cette information n'est qu'une preuve de plus de l'étendue des dégâts.



Comme le révèle Automotive News Europe, BMW a été contraint de s'adapter et de temporairement utiliser une autre puce électronique pour gérer la partie info-divertissement. Le souci avec ce changement, c'est que le système pour voiture d'Apple, CarPlay, n'est plus disponible. Il en va de même pour Android Auto.

En dernier lieu, la marque allemande se retrouve dans une impasse et n'a d'autre choix que de livrer ses véhicules aux clients sans ces deux systèmes à l'intérieur. Fort heureusement, BMW a posté un communiqué pour expliquer que ce problème sera réglé au plus tard fin juin au travers d'une mise à jour à distance.



Tous les véhicules ne sont pas concernés par cette problématique mais plusieurs pays dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie sont impactés.