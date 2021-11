Tesla vend des véhicules sans les ports USB, à cause de la pénurie mondiale

Il y a 6 heures

Véhicules

Alexandre Godard

À première vue cela peut paraître surréaliste mais non c'est bien réel. Tesla a bel et bien livré certains véhicules sans les ports USB à l'intérieur, faute de stock. Le gros souci dans cette histoire, c'est que les clients concernés n'ont pas été alertés, ni dédommagés.

Ce n'est pas très correct Tesla non ?

Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de problèmes autours des véhicules de la marque Tesla. Si son PDG Elon Musk se porte bien avec ses milliards et que les ventes sont également au plus haut, cela n'empêche pas quelques petites polémiques d'éclater au grand jour.

Comme vous le savez, la fameuse pénurie mondiale qui touche le domaine de l'électronique oblige certaines sociétés à s'adapter. C'est ainsi que l'on a pu voir d'autres constructeurs automobiles procéder à des ajustements ou tout simplement des marques dans l'électroménager ou la téléphonie reporter à une date ultérieure certains produits.



Du côté de chez Tesla, au vu du succès du moment des modèles 3 et Y, il est inconcevable d'annuler les commandes et de décevoir les futurs clients. Sauf que la réalité vient de rattraper la marque. Comme le souligne certains nouveaux propriétaires de ces deux modèles, les ports USB normalement prévus dans l'habitacle sont tout simplement absents.



Non vous ne rêvez pas, à cause de la pénurie, Tesla a bien décidé de livrer ses véhicules sans les ports USB à l'intérieur qui servent de recharge pour votre téléphone. Le pire dans cette histoire, c'est que les clients n'ont même pas été prévenus en amont et qu'ils l'ont donc découvert par eux même tout en sachant qu'ils ont payé le même prix qu'un client qui possède les ports USB. Il paraît même que la recharge sans fil ne fonctionne pas non plus...



Selon ces nouveaux propriétaires, le service client de Tesla a donné rendez-vous aux clients qui se plaignent par téléphone dans les semaines à venir, afin de rectifier le problème dès que les connectiques seront en stock.



Quoi qu'il en soit, voilà une histoire assez étonnante et une façon de faire plus que limite de la part de la marque. Malheureusement, avec un succès pareil, cela n'empêchera pas Tesla de continuer à briller à travers le monde.



Source