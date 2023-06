TSMC va fournir en priorité ses puces gravées en 2nm à Apple et Nvidia

Entre Apple et TSMC, la collaboration a toujours été un succès et ce n'est pas près de se terminer. Après avoir réussi des productions de puces en 3nm, la firme taïwanaise va désormais passer au niveau supérieur en se projetant sur la fabrication des puces 2 nm. Sans surprise, cette nouvelle gravure est très attendue par les géants de la tech, mais seuls deux clients de TSMC auront la priorité pour les premières vagues d'expéditions : Apple et Nvidia !

TSMC reste fidèle à Apple

La réduction de la taille des puces qui sont ajoutées dans nos iPhone, iPad, Mac, Apple Watch... est un détail important pour les grandes entreprises comme Apple, cela permet d'augmenter les performances des produits, mais aussi d'optimiser l'efficacité énergétique afin d'accroitre l'autonomie quotidienne. Le but d'Apple a toujours été de réduire le plus possible la gravure des puces qui sont fournies par TSMC, toutefois, l'entreprise doit attendre que son partenaire évolue dans son domaine.

Après des difficultés à proposer des puces en 3 nm, TSMC semble bien partie pour passer à l'étape supérieure : la gravure en 2 nm.

Selon un récent rapport de Patently Apple, la gravure en 2 nm va mobiliser la collaboration d'environ un millier de chercheurs dans le laboratoire (en cours de construction) d'une ville à Taiwan. La bonne nouvelle, c'est que dès que la fabrication de ce nouveau type de puce est terminée et que la production d'essai aura eu lieu, TSMC s'est engagé à envoyer cette nouvelle génération de puces en priorité à Apple et Nvidia.



Cette promesse très avantageuse de TSMC envers Apple va être un atout considérable pour le géant californien dans un avenir proche, les iPhone seront probablement les premiers smartphones à intégrer une puce en 2 nm sur le marché. Samsung qui se réapprovisionne dans ses divisions Samsung Semiconductor et Samsung Foundry n'est pas encore sur le même rythme que TSMC qui a clairement pris de l'avance sur le sujet !



Cette course à la finesse pour les puces est loin d'être terminée, Intel a récemment exprimé en interne vouloir doubler TSMC en proposant mieux : une puce avec une gravure de 1,8 nm. L'objectif est fixé au second semestre de 2024 et l'entreprise souhaite attirer de nombreux fabricants de smartphones, tablettes, ordinateurs... pour espérer faire de l'ombre au géant TSMC.