TSMC prépare la construction d’une usine dédiée aux puces gravées en 2 nm

⏰ Il y a 4 heures

Julien Russo

TSMC est aujourd'hui le plus grand fournisseur de semi-conducteurs au monde, l'entreprise répond aux commandes de nombreuses entreprises à travers le monde, dont Apple. Quand on possède le statut de leader sur ce marché, les innovations doivent suivre et correspondre aux exigences des clients. L'une des préoccupations de TSMC, c'est la réduction de la gravure de ses puces, après être passé de 5 nm à 4 puis bientôt 3 nm, TSMC se concentre maintenant sur les gravures en 2 nm.

Apple va être heureux

Selon un récent rapport du média United Daily News, l'entreprise taïwanaise TSMC s'apprêterait à passer au niveau supérieur quant à la capacité de réduire la taille des gravures de ses puces. En effet, depuis un certain temps, la société cherche à maîtriser la gravure de ses puces en 2 nanomètres, cela permet d'augmenter les performances de nos smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi d'améliorer leur autonomie, car la puce devient moins énergivore.



Alors que la gravure en 3 nm devrait sortir en fin d'année, TSMC se projette déjà dans le futur, le fournisseur de semi-conducteurs serait sur le point d'investir la colossale somme de plus de 30 milliards de dollars pour une gigantesque usine dédiée aux gravures en 2 nm.

Sans surprise, la firme n'a pas choisi une construction en Europe ou aux États-Unis, mais plutôt dans son pays natal, à côté de la ville de Taichung. C'est un secteur que connaît bien TSMC puisque la société possède déjà 2 grandes usines qui accueillent des milliers de travailleurs à proximité de cette même ville.

Pourquoi un tel investissement ?

Bâtir une usine à plus de 30 milliards de dollars paraît tout de même un brin excessif, toutefois cela s'explique par l'envie de rester numéro 1 sur le marché. L'entreprise anticipe une très forte demande de la part de sa clientèle en ce qui concerne les puces en 2 nm, Apple sera probablement le premier client et les commandes seront extrêmement nombreuses pour inclure de type de gravure dans les iPhone, iPad, Mac...



Pour le moment, rien n’est officiel, c'est en partie pour cela que TSMC préfère ne pas communiquer publiquement à ce sujet, les négociations seraient toujours en cours et feraient face à une importante opposition locale, malgré le potentiel de postes que cela pourrait générer à côté de la deuxième ville taïwanaise en termes de population.