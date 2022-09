Nvidia lance ses GeForce RTX 4000 gravées en N4 par TSMC

Nvidia a lancé sa nouvelle génération de GPU de jeu GeForce RTX, conçue à l'aide du processus technologique de 4 nm de TSMC. Oui, c'est le fondeur taïwanais qui fournit les puces A16 en 4 nm à Apple.



Menés par le fleuron RTX 4090, les cartes graphiques GeForce RTX 40 de Nvidia sont conçus pour offrir des "performances révolutionnaires aux joueurs et aux créateurs", selon la société.

Nvidia offre du 100 FPS en 4K sur ses RTX 4090

Dans les jeux en ray-tracing, la RTX 4090 de Nvidia avec DLSS 3 est jusqu'à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti de la dernière génération avec DLSS 2. Elle est également jusqu'à 2x plus rapide dans les jeux d'aujourd'hui tout en conservant la même consommation d'énergie de 450W. Il est doté de 76 milliards de transistors, de 16 384 cœurs CUDA et de 24 Go de mémoire Micron GDDR6X à haute vitesse, et offre systématiquement plus de 100 images par seconde dans les jeux en résolution 4K.



Nvidia a également annoncé la RTX 4080 en deux configurations. La RTX 4080 16 Go possède 9 728 cœurs CUDA et 16 Go de mémoire Micron GDDR6X à haute vitesse. Avec DLSS 3, elle est deux fois plus rapide dans les jeux actuels que la GeForce RTX 3080 Ti et plus puissante que la GeForce RTX 3090 Ti à une puissance inférieure. Le RTX 4080 12 Go possède 7 680 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire Micron GDDR6X. Avec DLSS 3, il est plus rapide que le RTX 3090 Ti, le GPU phare de la génération précédente.



Les GeForce RTX 4090 et 4080 seront disponibles sous forme de cartes personnalisées, y compris des modèles cadencés de série ou overclockés en usine, auprès des principaux fournisseurs de cartes d'extension tels que Asustek, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Inno3D, MSI, Palit, PNY et Zotac. Les GPU de la série GeForce RTX 40 seront également intégrés aux systèmes intégrés par des fournisseurs tels que Acer, Alienware, Asustek, Dell, HP, Lenovo et MSI.

Les prix en France

Nvidia a également annoncé les prix de sa série RTX 40. La GeForce RTX 4090 coûtera 1 599 dollars HT aux États-Unis, et 1 949 euros TTC en France à partir du 12 octobre.



Du côté de la GeForce RTX 4080, comptez 1 199 dollars HT ou 1 469 euros TTC pour la version 16 Go, tandis que le modèle 12 Go sera vendu à 899 dollars HT ou 1 099 euros TTC.



On retrouvera toutes les cartes RTX 4000 sur Amazon.

La puce IA

En outre, Nvidia a annoncé que son GPU Tensor Core H100 est en pleine production, et que ses partenaires technologiques mondiaux prévoient de lancer en octobre la première vague de produits et de services basés sur l'architecture Hopper de Nvidia.



Dévoilé en avril, le H100 est construit avec 80 milliards de transistors et bénéficie d'une série de percées technologiques. Parmi elles, le nouveau Transformer Engine et une interconnexion Nvidia NVLink pour accélérer les plus grands modèles d'IA, comme les systèmes de recommandation avancés et les grands modèles de langage. Les systèmes alimentés par le H100 des principaux fabricants d'ordinateurs devraient être expédiés dans les semaines à venir, avec plus de 50 modèles de serveurs sur le marché d'ici la fin de 2022 et des dizaines d'autres au cours du premier semestre de 2023. Les partenaires qui construisent les systèmes comprennent Atos, Cisco, Dell, Fujitsu, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo et Supermicro.



Nvidia a également révélé que Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud Infrastructure seront parmi les premiers à déployer des instances basées sur le H100 dans le cloud à partir de 2023.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.