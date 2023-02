TSMC : Apple aurait l'exclusivité sur les puces gravées en 3 nanomètres

Apple occupant un espace considérable dans les commandes, TSMC aurait décidé de traiter uniquement avec la firme de Cupertino dans un premier temps. Une stratégie déjà mise en place par le passé lors de l'arrivée sur le marché des puces 5 nm. Bien évidemment, cela ne serait que temporaire et il ne devrait pas s'écouler de nombreux mois avant que la concurrence réagisse et se lance à son tour dans la nouvelle génération de processeurs.

D'après un récent rapport de DigiTimes , Apple aurait l'exclusivité sur les premières livraisons de puces gravées en 3 nm. Autrement dit, les premières puces 3 nm fabriquées par son partenaire TSMC iront, dans un premier temps, à 100 % dans les entrepôts d'assemblage de la pomme. Si cette information est exacte, Apple prendrait alors une belle avance sur la concurrence. Depuis de nombreux mois, il se murmure que l'iPhone (Pro) prévu en septembre pourrait être doté d'une puce gravée en 3 nm. Une première mondiale pour un smartphone. Les Mac et iPad devraient également entrer dans l'équation dans la foulée avec l'arrivée d'une puce M3, elle aussi en 3 nm.

