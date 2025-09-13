Drinkulator : l'app Apple Watch pour contrôler votre consommation d'alcool

Drinkulator, une nouvelle application pour Apple Watch, propose de transformer votre poignet en assistant personnel pour surveiller votre consommation d'alcool. Développée par Vladimir Kalous, cette app indépendante à 2,99 € mise sur la simplicité et la responsabilisation pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes de consommation.

Une approche moderne du suivi de consommation

L'application se démarque par son interface épurée, parfaitement adaptée à l'écran réduit de l'Apple Watch. D'une simple pression, vous pouvez enregistrer chaque boisson consommée parmi une vingtaine de préréglages ou créer vos propres références personnalisées. Le système prend en compte votre poids, votre sexe et votre métabolisme pour calculer une estimation de votre taux d'alcoolémie et prédire votre retour à la sobriété. Seule bizarrerie : l'estimation du taux d'alcoolémie s'affiche uniquement dans le widget mais pas dans l'app. Notez que vous pouvez également enregistrer des boissons non alcoolisées.

Vladimir Kalous, consultant IT indépendant basé en République tchèque, a d'abord conçu cette application pour ses besoins personnels avant de réaliser son potentiel plus large. L'app supporte 16 langues et différents systèmes d'unités, témoignant d'une ambition internationale malgré son développement indépendant.

Des widgets pratiques mais pas infaillibles

Drinkulator intègre des widgets directement sur le cadran de votre Apple Watch Series 11 (ou inférieure), affichant en temps réel votre taux estimé, le nombre de verres consommés et le temps nécessaire pour retrouver une sobriété complète. Cette approche rappelle l'écosystème santé d'Apple, où les données sont facilement accessibles et visuellement claires.

Toutefois, le développeur insiste sur les limites de son application. Sans capteur biométrique intégré, l'Apple Watch ne peut que fournir des estimations basées sur des formules standards. Ces calculs ne sauraient remplacer un éthylotest officiel ou servir de référence légale. L'application mise plutôt sur la sensibilisation et l'auto-régulation, une approche qui s'inscrit dans la philosophie d'Apple concernant le bien-être et la prévention santé.

Au prix d'une (petite) bière, Drinkulator représente un outil intéressant pour ceux qui souhaitent garder un œil sur leur consommation festive, tout en rappelant l'importance de la responsabilité personnelle face à l'alcool.

Télécharger Drinkulator à 2,99 €