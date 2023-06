Apple Wallet va s'ouvrir aux entreprises qui ont besoin de vérifier votre identité

Dans plusieurs États aux États-Unis, il est possible d'enregistrer son permis de conduire et même sa carte d'identité dans l'application Apple Wallet. Ce système permet à une personne qui souhaite prouver son identité de prendre son iPhone, d'ouvrir l'application Apple Wallet puis de présenter sa pièce d'identité. Le problème, c'est que comme une vraie pièce d'identité, on retrouve une tonne d'informations personnelles qui ne sont pas utiles pour une simple vérification d'âge. Apple a annoncé aujourd'hui vouloir remédier à ce problème !

Une connexion client - professionnel qui devient fantastique avec iOS 17

Il arrive parfois que vous ayez besoin de prouver votre âge, pour acheter de l'alcool, pour acheter des cigarettes, pour louer une voiture le temps d'un week-end entre amis... Comme ça a toujours été le cas, vous présentez une pièce d'identité, cela peut être une carte d'identité ou tout simplement un permis de conduire. Le problème, c'est qu'en plus de votre date de naissance, on retrouve votre adresse, votre nom et prénom, votre lieu de naissance... Des éléments que vous n'avez pas forcément envie de partager avec un inconnu.



Dans un communiqué de presse, Apple a annoncé aujourd'hui proposer dès cet automne une solution à ce problème, les entreprises vont bientôt pouvoir accepter les "identifiants Apple Wallet" avec un simple iPhone. Le principe est facile, le client et le commerçant approchent leurs iPhone l'un de l'autre, celui du client envoie les informations nécessaires sur la pièce d'identité et l'iPhone du professionnel reçoit une confirmation indiquant que la personne est bien majeure avec les autres informations dont il a besoin.

Voici comment Apple décrit cette nouveauté, on retrouve de la sécurité et surtout une énorme dose de confidentialité sur les informations personnelles communiquées :

Pour présenter en toute transparence et en toute sécurité leur carte d'identité dans Wallet à un commerce équipé, les utilisateurs n'ont qu'à approcher leur iPhone ou leur Apple Watch de l'iPhone du commerce. Les utilisateurs verront quelles informations sont demandées et si la partie destinataire stockera les informations. Les utilisateurs seront alors invités à s'authentifier et à donner leur consentement en utilisant Face ID ou Touch ID.

C'est l'une des nouveautés d'iOS 17 qui n'a pas été mentionnée pendant l'Apple Event de la WWDC 2023, mais qui a le mérite d'être indiqué, car il s'agit d'une belle évolution en matière de confidentialité dans la vie de tous les jours.

Dans le reste du communiqué de presse publié aujourd'hui, vous retrouvez un résumé des très nombreuses nouveautés qui débarqueront dans iOS 17.



Télécharger l'app gratuite Apple Wallet