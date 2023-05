L'incroyable nouvelle vue immersive de Google Maps sera disponible à Paris

Magnifique ! Google Maps va recevoir une énorme mise à jour avant la fin d'année qui lui offrira une toute nouvelle vue baptisée Immersive View Itinéraires. L'effet est plutôt bluffant et pourrait intéresser de nombreux utilisateurs.

Immersive View pour les itinéraires

Google Maps a fait parler de lui hier soir lors de la Google I/O. D'ici quelques mois, l'application va prendre en charge une toute nouvelle vue immersive qui a eu son effet waouh lors de sa présentation vidéo.



Cette fonctionnalité va permettre d'avoir un aperçu 3D complet d'un trajet avant de le réaliser. Tout sera modélisé, que ce soit les bâtiments, la végétation ou encore les routes. Mieux encore, la météo et la circulation en temps réel seront également de la partie. Ainsi, il sera possible d'avoir une véritable idée de ce qui nous attend une fois lancé sur le trajet sélectionné. Une prévisualisation digne d'un jeu vidéo, mais dans la vie réelle. Immersive View pour itinéraires concerne tout le monde, à savoir les piétons, les vélos et les véhicules.

À l'heure actuelle, seuls quelques bâtiments historiques sont pris en charge par ce système qui permet de les découvrir de l'intérieur. Dans un futur proche, c'est toute la ville entière qui sera visible en 3D. Un travail monstrueux.



Et devinez la bonne nouvelle, Paris est présent dans la liste des villes concernées. Au total, quinze villes seront totalement modélisées en 3D dans Google Maps. Une option qui devrait encore une fois éloigner la concurrence et attirer toujours plus de nouveaux utilisateurs. Le nouveau widget dynamique d'Apple Plans dans iOS 17 ne fera peut-être pas le poids.

Liste complète des villes :

Paris

Amsterdam

Berlin

Dublin

Florence

Las Vegas

Londres

Los Angeles

New York

Miami

Seattle

San Francisco

San Jose

Tokyo

Venise

