iOS 17 : ce serait le nouveau widget dynamique d'Apple Plans

Comme pour les autres Live Activities , les raccourcis Torche et Appareil photo devraient apparaître sous le widget, ainsi que vos notifications. Vous pourrez balayer vers le haut pour afficher toutes les notifications ou les réduire d'un geste de balayage vers le bas, comme c'est le cas aujourd'hui. En fait, le widget de Plans fonctionnera de la même manière que le widget "Now Playing" qui permet de gérer sa musique en cours. Vous pouvez d'ailleurs réduire la vignette à la taille du widget multimédia sur l'écran de verrouillage ou l'agrandir d'un simple toucher.

Que vous l'aimiez ou non, Apple s'en moque : voici la nouvelle "activité en direct" de Maps pour l'écran de verrouillage (tous les iPhones). - Transition transparente lors du déverrouillage. - Affichez les notifications sur la carte en balayant vers le haut comme d'habitude. - Affiche la plupart des éléments de l'écran de verrouillage jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé (sauf les widgets, semble-t-il). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx

Le widget conservera la date et l'heure en haut de l'écran et affichera les itinéraires tour par tour dans la moitié inférieure de l'écran de verrouillage. Les widgets situés dans la moitié supérieure de l'écran ne seront pas visibles lorsque l'activité en direct de la cartographie sera affichée sur l'écran de verrouillage. Le leaker a réalisé des captures d'écran en haut de l'écran pour montrer à quoi pourrait ressembler le widget d'activité en direct de Plans.

Concrètement, la carte sur l'écran de verrouillage sera mise à jour avec l'emplacement actuel et les instructions de navigation, mais elle ne sera pas interactive. Au déverrouillage de l'appareil, les utilisateurs bénéficieront d'une "transition transparente" vers l'interface complète de Plans, comme seule Apple en a le secret.

D'après une nouvelle fuite, vous pourrez naviguer avec le widget de type "Live Activities" de Plans tout en continuant à voir les notifications et la date/heure sur l'écran de verrouillage de votre iPhone sous iOS 17. Selon un informateur anonyme derrière le compte @analyst941, le nouveau widget d'Apple Maps n'occupera pas toute la hauteur de l'interface.

