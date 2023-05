Google I/O : l'intelligence artificielle prend de l'ampleur

Google se devait de sortir les muscles pour son IA Bard, c'est enfin chose faite. Via la Google I/O, nous avons eu le droit à une présentation globale de toutes les nouveautés à venir pour l'intelligence artificielle.

Google I/O : Bard 2.0 se dévoile

Après un lancement contrasté, l'intelligence artificielle de Google intitulée Bard va enfin évoluer. En direct de sa conférence Google I/O, la firme vient d'énoncer les nouveautés à venir. Premièrement, Bard va prendre en charge un modèle de langage (PaLM) plus complexe et comprendre toutes les langues du monde, excepté quelques-unes dont le français…



Bientôt disponible dans plus de 180 pays, le service ne sera pas encore opérationnel en France. Une stratégie surprenante, même si Google a peut-être enfin décidé d'y aller étape par étape, ce qui n'est pas une mauvaise chose sur le papier.



Autre ajout important, le partage rapide des résultats de recherche. Désormais, plus besoin de passer par un copier-coller, les autres services comme Gmail, Maps, Docs... sont capables d'interagir avec Bard.



Idée intelligente, associer les images au texte. Comme pour une recherche classique sur le web, l'IA peut afficher une image en plus du texte qu'elle rédige. De quoi avoir des réponses encore plus précises. Sans oublier la description détaillée d'une image envoyée par l'utilisateur qui sera également au rendez-vous.

Google x Adobe

En partenariat avec Adobe, Google va implanter l'IA Adobe Firefly dans sa propre IA. L'idée ici, c'est d'offrir aux utilisateurs la possibilité de générer des images à l'aide d'une courte description. Un service déjà proposé ailleurs, mais qui donne de la force à Bard qui devient multifonction. La concurrence n'a qu'à bien se tenir.



De plus, ce partenariat permet de gagner un temps précieux. En agissant ainsi, la firme de Moutain View s'évite les problèmes liés aux droits d'auteurs, sans parler du débat autour des "fausses images" qui paraissent de plus en plus réelles.

Magic Editor : la magie opère sur Google Photos

Depuis quelques semaines, Google a déployé la gomme magique pour tous les abonnés Google One qui utilisent l'application Google Photos. Une fonction qui permet de supprimer un élément sur une image en quelques clics.



Magic Editor va permettre d'aller encore plus loin en modifiant certains aspects. On parle ici de changer la taille d'un élément, déplacer un objet ou encore modifier une couche. Changer la couleur du ciel sera par exemple possible.



À voir comment cela fonctionne, mais l'éditeur de Google Photos va lui aussi devenir plus puissant et tout cela grâce (encore une fois) à l'IA. Attention, impossible pour le moment de connaître la date de lancement, même si cela devrait être en 2023, ni de savoir sur quelles plateformes elle sera déployée. Espérons que ce ne soit pas réservé aux Google Pixel.