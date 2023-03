Google lance la bêta de Bard, son chat à base d'IA générative

Alors que ChatGPT, Bing et d'autres ont ouvert les vannes de l'IA générative, Google ouvre enfin l'accès à Bard à partir d'aujourd'hui.



Annoncé dans un billet de blog, Google a confirmé que l'accès à Bard est ouvert dans des régions limitées. Il ne s'agit pas de la première présentation de Bard, mais le grand public peut y accéder en s'inscrivant sur une liste d'attente.

Un accès sur liste d'attente

Pendant cette période d'accès anticipé, les personnes inscrites sur la liste d'attente pourront utiliser le grand modèle de langage (LLM) de Bard, qui s'apparente à la recherche ChatGPT, en donnant des instructions à Bard pour qu'il génère des réponses. Il pourra s'agir de répondre à des questions, de générer des idées et des schémas, de simplifier des sujets complexes, etc.

Google prévient toutefois que "Bard n'aura pas toujours raison". L'entreprise n'hésite pas à signaler les cas où Bard se trompe, en donnant plusieurs exemples dans l'article du jour. Il s'agit notamment d'une invite concernant les plantes d'intérieur, pour laquelle Bard a incorrectement proposé le nom scientifique d'une espèce de plante. Google indique qu'il a mis en place des "garde-fous" pour limiter ce type d'erreurs. Il a certainement vu les déboires de Bing à ses débuts.



Point intéressant, Bard propose de voir plusieurs versions de la même réponse en cliquant sur "Voir les autres brouillons". Comme ChatGPT et d'autres, Bard crée une nouvelle réponse lorsque vous lui posez la même question, mais dans le cas de Google, l'utilisateur pourra voir trois de ces réponses sans avoir à reposer la question.



Google indique également qu'il considère Bard comme un "complément" à la recherche Google existante, plutôt que comme un remplacement. Ainsi, les réponses de Bard incluront un bouton "Google it" qui dirigera les utilisateurs vers la recherche Google traditionnelle pour voir les sources utilisées par Bard et "aller plus loin".

Dans l'état actuel des choses, il ne semble pas que Bard affiche les sources de manière aussi évidente que l'expérience de chat de Bing.



À partir d'aujourd'hui, l'accès anticipé à Bard sera disponible en anglais aux États-Unis et au Royaume-Uni. Google précise que l'accès sera étendu "au fil du temps" à d'autres pays et à d'autres langues. L'entreprise ajoute :

Nous continuerons à améliorer Bard et à ajouter des fonctionnalités, notamment le codage, davantage de langues et des expériences multimodales. Une chose est sûre : Nous apprendrons à vos côtés au fur et à mesure. Grâce à vos commentaires, Bard ne cessera de s'améliorer.

En outre, Bard est pour le moment limité au "nombre d'échanges dans un dialogue". Google demande également aux utilisateurs de "noter les réponses et de signaler tout ce qui peut être offensant ou dangereux".



Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour bénéficier d'un accès anticipé à Google Bard sur bard.google.com. Espérons que la France soit rapidement servie.