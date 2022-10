Bientôt sur  Arcade : NBA 2K23, Stitch, The Gardens Between+, Gin Rummy et Spider Solitaire+

Avec un peu de retard, Apple annonce les jeux à venir sur son service Apple Arcade dans les prochaines semaines. Durant le mois d'octobre, ce ne sont pas moins de cinq titres que l'on découvrira, un chaque vendredi. NBA 2K23 Arcade Edition, The Gardens Between+, Gin Rummy Classic+, Spider Solitaire: Card Game+ et Stitch.

Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

NBA 2K23 Arcade Edition

Bientôt disponible sur Apple Arcade, NBA 2K23 Arcade Edition est le dernier titre de la célèbre franchise NBA 2K. En exclusivité sur les appareils Apple, mettez vos compétences à l'épreuve dans le tout nouveau mode "Greatest". Relevez des défis et gagnez des points pour savoir qui est vraiment le meilleur finisseur, tireur, meneur de jeu ou défenseur de la NBA. Pour la première fois, vous pouvez vous mesurer aux 20 "plus grands de tous les temps". Les joueurs de la 76e saison de la NBA, comme Devin Booker, Kevin Durant et Luka Doncic, et les légendes de la NBA, comme Michael Jordan, Shaquille O'Neal et Dirk Nowitzki.



Un jeu de basket hors-norme avec 120 images par seconde et une réalisation incroyable sur les iPhone et iPad récents. Sortie le 18 octobre. Télécharger le jeu NBA 2K23 Arcade Edition





Stitch

Stitch est un jeu de réflexion nonchalant où vous faites de la broderie sur une grille numérotée. L'objectif principal est de remplir les zones des niveaux sans laisser d'espace pour compléter les cercles.

Stitch. vous permet de créer de magnifiques motifs de broderie, en résolvant des niveaux et des cercles de différentes difficultés et tailles. L'apprentissage est simple, mais la maîtrise est plus compliquée !

Cousez tous les plus beaux paysages, plantes, animaux, objets et plus encore.



Un titre intéressant à plus d'un titre ! Sortie le 28 octobre. Télécharger le jeu Stitch





The Gardens Between+

Les deux meilleurs amis Arina et Frendt se retrouvent dans une série d'îles jardins oniriques et vibrantes semées d'objets du quotidien de leur enfance. Ils embarquent ensemble pour un voyage plein d'émotion qui sonde leur amitié : les souvenirs qu'ils ont construits, ce qu'il faut quitter et ce qu'il ne faudrait jamais laisser derrière soi.



Perdus dans un mystérieux royaume où la cause et l'effet sont malléables, les amis découvrent que le temps s'écoule dans toutes les directions. Manipulez le temps pour résoudre des énigmes et atteignez l'apogée de chaque île. Suivez le duo dans leur déballage et explorez les moments significatifs qu'ils ont vécu ensemble, en éclairant des constellations et en illuminant les fils brillants d'une narration douce-amère.... La possibilité de jouer à The Gardens Between en mode paysage ou portrait est une caractéristique qui mérite d'être soulignée sur cette version mobile. Sortie le 14 octobre. Télécharger le jeu The Gardens Between+





Spider Solitaire+

Pour démarrer le mois d'octobre, Apple Arcade va accueillir deux jeux de cartes avec Spider Solitaire+ et Gin Rummy Classic+, des titres signés du studio MobilityWare. Spider Solitaire est l'un des jeux de cartes les plus joués, et la version de MobilityWare ajoute des défis quotidiens pour relancer sans cesse l'intérêt. Parfois connu sous le nom de Spiderette ou Spiderwort, ce jeu est un excellent passe-temps qui fera travailler votre cerveau.



Sortie le 7 octobre. Télécharger le jeu Spider Solitaire: Card Game+