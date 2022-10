Spider Solitaire+ et Gin Rummy Classic+ débarquent sur Apple Arcade

Pour démarrer le mois d'octobre, Apple Arcade accueille deux jeux de cartes avec Spider Solitaire+ et Gin Rummy Classic+, des titres signés du studio MobilityWare.



Pas de surprise ici, il s'agit des versions "+" qui offrent tout le contenu des jeux qu'on avait déjà sur App Store depuis des années, mais sans publicité ni achat intégré, en tout cas pour les abonnés à Apple Arcade.

Spider Solitaire+

Spider Solitaire est l'un des jeux de cartes les plus joués, et la version de MobilityWare ajoute des défis quotidiens pour relancer sans cesse l'intérêt. Parfois également connu sous le nom de Spiderette ou Spiderwort, ce jeu représente toujours un passe-temps de qualité qui fera travailler votre cerveau.

Comment jouer

Placez toutes les cartes de chaque couleur dans des tas organisés de valeur décroissante. Faites vos premiers pas dans des parties à 1 et 2 couleurs, puis montez en difficulté en tentant de remporter des parties à 3 et 4 couleurs et devenez un véritable maître du Spider Solitaire !



Si vous êtes un joueur chevronné, sachez que vous pourrez :

Personnalisez les paramètres en fonction de vos goûts

Ajustez la difficulté avec des parties de 1-4 couleurs

Utilisez le paramètre Distribution sans limite pour distribuer de nouvelles cartes, même avec des emplacements vides

Option Annuler illimitée

Ajustez la manière dont les astuces sont affichées

Suivez vos statistiques, comme Parties gagnées, Temps moyen et Séries de victoires

Jeu pour gaucher ou droitier

Vue en mode paysage ou portrait

Télécharger le jeu Spider Solitaire: Card Game+

Gin Rummy Classic+

Du côté de Gin Rummy Classic+, il s'agit de la version mobile la plus pure du jeu de Rami apprécié par des millions de personnes dans le monde. Le but du jeu est de réussir à marquer 50 points avant votre adversaire en sélectionnant les cartes et les combinants pour réaliser des suites logiques.

Comment jouer

La façon de jouer est simple : construisez votre meilleure main en tirant ou en prenant une carte à la fois. Cependant, la victoire est à la fois un défi et une récompense contre des adversaires dont le niveau de compétence est adapté !

Apprenez le Rami à votre propre rythme grâce à des didacticiels clairs et précis

Jouez hors ligne contre des robots, disponibles pour jouer n'importe quand et n'importe où

Suivez vos meilleurs scores dans différents types de jeu

gagnez plus de 300 titres pour vos réalisations et regardez vos classements augmenter en affrontant différents joueurs dans les ligues.

Télécharger le jeu Gin Rummy Classic+